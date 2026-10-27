Předseda Motoristů Petr Macinka už dal najevo, že změně financování veřejnoprávních médií nic nezabrání. „Rozhlasové a televizní poplatky skončí. Na tom už žádná změna nebude a to už nebude předmětem vůbec žádné debaty,“ řekl.
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Po prvním čtení nyní zamíří návrh do garančních výborů, tedy do volebního či mediálního a poté také do rozpočtového. Ve výborech i na schůzi Sněmovny probíhá obecná a podrobná rozprava. Zde poslanci podávají pozměňovací návrhy. Tomu se už říká druhé čtení.
Následuje čtení třetí, které se koná nejdříve 14 dnů po doručení usnesení z toho druhého. Hlasuje se o podaných pozměňovacích návrzích a následně o zákonu jako celku. K přijetí stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců.
Macinkovým slovům přikyvují i koaliční poslanci, které oslovila redakce iDNES.cz. „Byl to slib našim voličům, je to v programovém prohlášení vlády. Tím je to pro mě jasné a budu pro to hlasovat i ve finálním hlasování,“ řekl poslanec Hubert Lang (ANO).
Většina z oslovených politiků neplánuje přidávat pozměňovací návrhy, aby mohl zákon projít co nejvíce hladce. „V úctě ke koaličnímu kompromisu neplánuji přidávat vlastní návrhy. Osobně bych však preferoval důslednější řešení. Žádné povinné poplatky, pouze dobrovolné,“ řekl poslanec Libor Vondráček (Svobodní).
Debatu v rámci druhého čtení by rád otevřel předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. „Chci, aby měli možnost vystoupit poslanci jak z koalice, tak z opozice. Myslím si, že je to tak v pořádku,“ řekl s tím, že bude chtít jednat například o změnách, které by mohly ovlivnit sportovní vysílání.
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Naopak o žádné změně v zákoně nebude jednat poslankyně Zuzana Majerová (SPD). Ta zmínila, že souhlasí se způsobem, kterým vládní koalice prohlasovala zákon v prvním čtení. Hlasování bylo dané nečekaně na pevnou dobu v 4:36 v sobotu ráno. „S opozicí, která se utrhla z pravidel slušného chování a cyklí se v nekonečné spirále obstrukcí jinak ani jednat nelze. Žádné změny nechci,“ řekla Majerová.
Také její kolega z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl zákon podporuje v současném stavu. „Nikde jinde v Evropě se kvůli tomuto tématu nepořádají demonstrace, ta hysterie je neopodstatněná. Až tato změna vstoupí v platnost a všichni zjistí, že nedošlo k žádnému omezení zpravodajství, občané pochopí, že šlo pouze o politické divadlo,“ napsal.
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Pravdou však je, že změny ve veřejnoprávních médiích vyvolávají nepokoje i jinde v Evropě. Už v minulém roce například proběhly rozsáhlé protesty v Litvě, v hlavním městě Vilniusu se sešly desítky tisíc lidí. A demonstrace pokračují i v letošním roce. Tamní vláda chce změnit financování i celkové fungování veřejnoprávních médií.
V neděli se proti změně v českých médiích ohradili protestující na Staroměstském náměstí. Spolek Milion chvilek pro demokracii plánuje další setkání 15. listopadu na Letenské pláni v Praze. Česká televize a Český rozhlas na 3. listopadu plánují stávku.
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25. října 2026