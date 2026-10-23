Zaměstnanci ČT a rozhlasu svolali brífink. Reagují na náhlé jednání o konci poplatků

Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně svolala tiskovou konferenci na 15:00 před hlavní budovu rozhlasu na Vinohradské ulici. Reaguje tak na projednání vládního návrhu, který plánuje zrušit televizní a rozhlasové poplatky a chce převést financování médií pod státní rozpočet.
„Vzhledem k aktuální situaci ohledně projednávání zákona o zestátnění České televize a Českého rozhlasu svoláváme na 15:00 tiskovou konferenci,“ uvedla iniciativa krátce po dnešním poledni.
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Iniciativa na sebe v minulosti upozornila například v únoru, kdy zveřejnila prohlášení, v němž pracovníci vyjádřili obavy z politického ovládnutí obou médií. Podepsalo ho přes 1 850 zaměstnanců. V červnu se pak členové iniciativy zapojili do protestu v černém a 22. června vyhlásili jednodenní výstražnou stávku. Ta se projevila ve vysílání všech stanic kromě dětských.
Koalice ANO, SPD a Motoristů dnes v dolní komoře prosadila přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Předřazení navrhl předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala. Opozice se proti postupu ohradila a její zástupci se začali hlásit do rozpravy s přednostními právy.
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Koalice chce poplatky nahradit financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Návrh je ve Sněmovně v úvodním kole. Opozice mluví o zestátnění obou médií nebo o ohrožení jejich nezávislosti.
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Návrh novely přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí by se měly proti letošku snížit celkem o 1,4 miliardy korun. Dohromady by měly mít 7,8 miliardy korun.