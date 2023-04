Máte strach z občanů? ptal se Okamura při jednání o petici za referendum o EU

Petici, kterou iniciovalo opoziční hnutí SPD, podepsalo 13 104 občanů a na internetu přes 80 tisíc lidí.

„Proč se bráníte tomu, aby občané v referendu rozhodli, jestli chtějí být v Evropské unii, nebo ne?“ řekl lídr SPD Tomio Okamura. „Vládní elita má strach umožnit rozhodnout občanům,“ rozčiloval se Okamura a v jednacím sále Sněmovny zazněl potlesk přihlížejících.

„Obecně peticím fandíme i každé občanské iniciativě. Programové prohlášení vlády je kompromisem a v tomto volebním období se neuvažuje o referendu. V příštích volbách to mohou občané změnit,“ řekl náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík.

„My se přímo podílíme na tom, co Evropská unie tvoří. Podílíme se na rozhodnutí a zda je přijmeme,“ řekla na veřejném slyšení ředitelka odboru komunitárního práva ministerstva zahraničí. K politickým otázkám, zda by měl být přijat ústavní zákon o referendu, se odmítla vyjádřit.

Ve Sněmovně leží dva návrhy opozičních stran, které počítají s přijetím ústavního zákona o referendu. Jeden od SPD, druhý od hnutí ANO.

Podle návrhu ANO by občané mohli rozhodovat o záležitostech vnitřní i zahraniční politiky. Výjimkou by byly zejména základní práva a svobody, individuální práva a povinnosti, změny ústavního pořádku, členství České republiky například v Evropské unii a Severoatlantické alianci a rozpočet, daně a poplatky. Nesměli by zasahovat do soudní moci, do ustanovování kandidátů do funkcí a do jejich odvolávání či do působnosti České národní banky.

Referendum by se mohlo konat podle předlohy ANO na základě petice s podpisy nejméně 450 tisíci obyvatel nebo z podnětu parlamentu. Návrh SPD předpokládá podpisy nejméně 250 tisíc občanů. Přípustnost otázek by podle obou návrhů posoudil Ústavní soud a hlasování by vyhlašoval prezident.