Poslanci vybrali adepty do Rady ČT. Prošli Herman i Matocha, vypadl herec Čermák

Josef Kopecký
  5:55aktualizováno  20:10
Politici zúžili počet kandidátů do Rady České televize na osmnáct, z nichž zvolí poslanci šest. Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr, naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.

Těsně prošla prvním předvýběrem advokátka Anna Koller, manželka bývalého frontmana kapely Lucie Davida Kollera.

V pravomoci Rady ČT je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu veřejnoprávní televize. Výběr nových radních se zároveň koná v době, kdy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chystá návrh na zrušení měsíčních poplatků a změnu financování veřejnoprávní televize i rozhlasu.

Poslancům se ve středu představilo postupně 36 kandidátů na šest míst v Radě ČT. Původně jich bylo 37, jeden ale odstoupil, a to Martin Burián.

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Na snímku kandidát Hynek Čermák. (1. dubna 2026)
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Na snímku kandidát Daniel Herman. (1. dubna 2026)
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Na snímku kandidát Pavel Matocha. (1. dubna 2026)
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Na snímku kandidátka Anna Koller. (1. dubna 2026)
Každý měl k dispozici pět minut na vlastní prezentaci a potom měli poslanci deset minut na případné otázky.

ČT není jen politika, řekl Čermák

Mezi kandidáty se představil i herec Hynek Čermák, který později v tajné volbě neuspěl. Dostal v ní 7 hlasů od 16 členů výboru, tedy o jeden méně, než kolik stačilo k postupu do předvýběru osmnácti kandidátů.

Zúžený seznam kandidátů do Rady ČT

Jiří Baumruk – 9 hlasů
Stanislav Berkovec – 13 hlasů
Roman Bradáč – 9 hlasů
Petr Brozda – 8 hlasů
Aleš Erber – 8 hlasů
Milan Fric – 8 hlasů
Daniel Herman – 15 hlasů
Martin Chalupský – 12 hlasů
Petr Jahn – 9 hlasů
Anna Koller – 8 hlasů
Giuseppe Maiello – 9 hlasů
Pavel Matocha – 10 hlasů
Richard Medek – 8 hlasů
Tomáš Netík – 12 hlasů
Lucie Plíšková – 10 hlasů
Jiří Šlégr – 9 hlasů
Lubomír Veselý – 9 hlasů
Marek Vích – 16 hlasů

Hlasovalo všech 16 členů výborů (devět zástupců má vládní koalice, z toho ANO sedm, opoziční strany mají sedm hlasů)

„Myslím si, že i herec je prostě pouze občanské povolání, a stejně jako kdokoliv jiný mám právo, pokud tu odvahu v sobě seberu a tu potřebu, vstoupit do věcí veřejných,“ vysvětlil svou motivaci, proč kandiduje do Rady České televize. „Velice dlouho v radě neseděl výkonný umělec,“ řekl poslancům při veřejném slyšení.

„Jsem nestraník, do žádné strany vstupovat nechci,“ odvětil herec na dotaz Ondřeje Babky z hnutí ANO, proč před veřejným slyšením vystoupil na tiskové konferenci svolané Piráty. „Česká televize není jenom politika. Kandiduji jako výkonný umělec,“ řekl Čermák.

„Rapl je role, kterou jsem hrál. Jsem herec a s Raplem nemám nic společného,“ řekl ve středu ve Sněmovně Čermák, který také v únoru vystoupil na demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla na Staroměstském náměstí v Praze.

Mám zvyk nazývat věci pravými jmény, řekl Etzler

Iniciativa Vraťte nám stát do rady nominovala i novináře Tomáše Etzlera. „Do Rady ČT jsem se rozhodl kandidovat, protože mám rád Českou televizi a protože mě velice znepokojují útoky, vyhrůžky a plány na likvidaci veřejnoprávních médií,“ řekl Etzler.

Připomněl svých 23 let práce pro stanici CNN a sedm let pro Českou televizi, kdy působil jako zahraniční zpravodaj v Číně.

Poslanec Babka se i jeho ptal, proč šel na tiskovou konferenci Pirátů. „Jsem svobodný člověk,“ opáčil mu Etzler.

Čelil i dotazu poslance k jeho ostřejším vyjádřením na sociálních sítích. „Jsem z Ostravy, jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Nejsem vázán žádnými kodexy. Kdybych se dostal do Rady ČT, změnil bych rétoriku,“ odvětil Etzler.

ČT nesmí být prodlouženou rukou žádného politika, řekla Koller

Do třetice spolek Vraťte nám stát navrhl advokátku Annu Koller, manželku Davida Kollera, bývalého frontmana a hlavního zpěváka skupiny Lucie. „Česká televize je prostor, kde se profesionálně zpracovávají informace,“ řekla na tiskové konferenci před veřejným slyšením.

„Takoví by měli být i členové Rady ČT. To bych samozřejmě v rámci své nominace velmi ráda chránila,“ uvedla Anna Koller.

Změny u poplatků budou pro televizi likvidační, varuje předseda Rady ČT

„Mně se na České televizi líbí, že to je prostor, kde se profesionálně zpracovávají informace, tudíž se můžeme spolehnout na to, že dostaneme široké spektrum informací nejenom o vládě České republiky. Jako matka svých dětí mám na České televizi velmi ráda Déčko,“ řekla Koller.

„Stojím zde jako člověk, který věří, že Česká televize má zůstat médiem veřejné služby,“ prohlásila před poslanci. „ČT nesmí být prodlouženou rukou žádného politika,“ zdůraznila.

Hampl chce ČT jako vládní vysílač

„Potřebujeme Českou televizi jako vládní vysílač,“ tvrdil sociolog Petr Hampl, který se představil jako veterán protiimigračního hnutí. Kandidovat chtěl na dočasnou dobu, až by byla ČT vládní, vzdal by se svého místa.

„Nezávislost České televize je omyl,“ prohlásil Hampl. Označil Českou televizi za poraženého účastníka voleb.

„Není to apríl, že se ucházím o post člena Rady České televize,“ řekl bývalý poslanec za ANO Stanislav Berkovec, který ve Sněmovně vystoupil jako vůbec první kandidát.

Jíra, který má podcast s Okamurou, chce dát důraz na iVysílání

„Relevance klasických médií klesá,“ řekl poslancům moderátor Jakub Jíra, kterého pojí dlouholeté přátelství s předsedou Sněmovny a SPD Tomiem Okamurou, s nímž má podcast Mezi dvěma světy. Víc by se podle něj měl dávat prostor iVysílání, což je internetová platforma České televize.

Z bývalých politiků se do výběru nových členů Rady ČT přihlásili exministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman, bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec, Nina Nováková, která byla poslankyní za TOP 09 i KDU-ČSL, a Oldřich Kužílek, který byl poslancem za ODA a nyní je zastupitelem Prahy 6 za hnutí STAN.

Lidovci ale před veřejným slyšením zdůraznili, že Hermana nenavrhli oni, ale Nadační fond obětem holocaustu. „Média jsou něco, co mě provází celý můj produktivní život,“ řekl Herman a připomněl, že mediální legislativa spadala do jeho kompetence, když byl ministrem kultury.

O práva na velké sportovní mezinárodní akce má ČT usilovat, řekl poslancům Šlégr

O šest míst v Radě České televize, která obsadí v tajné volbě poslanci, se uchází i pět dosavadních členů rady.

Jsou to bývalý předseda Pavel Matocha, moderátor Luboš Xaver Veselý, někdejší šéf zpravodajství veřejnoprávní televize Roman Bradáč, manažer hokejové reprezentace, olympijský vítěz z Nagana a bývalý poslanec za sociální demokracii Jiří Šlégr a ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.

„Budu rád a svědomitě pokračovat ve funkci radního,“ řekl Matocha. „Rád navážu na práci, kterou jsem šest let vykonával v oblasti sportu,“ řekl ve Sněmovně i Jiří Šlégr. U velkých mezinárodních akcí by se podle něj Česká televize měla snažit soutěžit o práva.

Luboš Xaver Veselý považuje ČT Déčko za nejlepší mediální investici

„Českou televizi považuji za jednu z nejdůležitějších institucí v této zemi,“ prohlásil Luboš Xaver Veselý. Rád by se zasadil o to, aby se do nabídky České televize vrátil program ČT 3. Není si jist, zda ČT trochu nezaspala internetovou dobu.

Poslanec STAN Matěj Hlavatý se ho ptal, zda nepovažuje za střet zájmů to, že jako člen Rady ČT působí na internetové televizi XTV.

Pokračovat v radě už naopak nechce politolog a bývalý prorektor CEVRO Institutu Ladislav Mrklas.

Do rady by se chtěl vrátit její někdejší předseda a dříve známý sportovní moderátor Jiří Baumruk. Řekl, že Rada ČT nemůže být úplně nezávislá na tom, co se ve společnosti děje.

Zájem měli také někdejší ředitel Českého rozhlasu Richard Medek, bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, bývalá moderátorka Veronika Sedláčková, publicista Petr Husák a publicistka Jane Frank, známá pod pseudonymem Janina z Londýna.

„Byl bych v radě přínosem tím, že bych tam přinesl manažerský pohled na věci, bez nějakého emocionálního zatížení,“ řekl Konrád.

