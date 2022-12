Od anticovidu ke kritice Ukrajiny. Jak „válečný“ rok zahýbal veřejným míněním

Chudnutí, inflace a stres z nedaleké války. Rok 2022 se promítl jak do finanční situace Čechů, tak do jejich psychického zdraví či do politických názorů. Jak přitom upozorňují odborníci, pokud se bude ekonomická situace nadále zhoršovat, více lidí se může názorově radikalizovat. A to povede k většímu rozdělení ve společnosti.