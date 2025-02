Trump možná s Evropou vymění cla za volnost pro Muska, říká Jourová

Loni na podzim vás Elon Musk označil za ztělesnění banálního byrokratického zla. Reagoval tím na vaši kritiku, že nedokáže odlišit dobro a zlo. Jak se vám teď dívá na to, jak působí v Trumpově administrativě jak velký vliv má na prezidenta USA?

Vůbec mi ta role k němu nesedí. Pan Musk v administrativě, to samo o sobě zní dost šíleně. Ale jinak si trvám na tom, že nedokáže rozlišit dobro a zlo a že svou sítí X (dříve Twitter) pomáhá šířit nenávist. Jeho dosah je dnes už bezprecedentní, stejně jako koncentrace jeho mediální a politické moci. To celé navíc v globálním měřítku. To je úplně nová úroveň. A když někdo nashromáždí takovou moc, měl by mít i stejnou míru odpovědnosti. Tu u něj ale nevidím.

Dělat politiku jenom pro ty, kteří mají dneska volební právo, je krátkozraké a z hlediska dalších generací i nebezpečné.