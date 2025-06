Často se mi stává, že jdu ven, zapomenu deštník a začne pršet. Stává se to i vám?

Většinou mě počasí moc nepřekvapí. Ale je to hlavně tím, že jsem připravený na různé možnosti jeho vývoje. Třeba bouřky jsou docela těžko předvídatelné. Nikdo vám neřekne, jestli přijdou přesně do Plzně nebo o pár kilometrů vedle.

Lidé mi často volají: „Bude bouřka i v Plzni? Mám si uklidit věci z balkonu?“ Tak jim řeknu, že může být, ale nikdy to nejde říct stoprocentně. A když ta bouřka nakonec nepřijde přesně k nim, jsou nespokojení, že vše uklízeli zbytečně, místo toho, aby byli rádi, že u nich nakonec nebyla.

Čím to, že takové jevy nedokážeme přesně předvídat?

Modely, které zobrazujeme, mají rozlišení třeba tři kilometry. Ale některé jevy, třeba silné srážky, se mohou lišit už v rámci 500 metrů. Na jednom místě padají stromy a o kilometr dál se nic neděje. Jsou to extrémně lokální jevy. A přestože máme už poměrně kvalitní modely, pořád nevíme, co se děje úplně všude. Jak se ohřívá jedna ulice více než druhá, jaká je aktuální situace v parku, na poli, ve městě. To všechno ovlivňuje výsledek.

Ventusky Meteorologická služba poskytující data pro celý svět. Vyvíjí ji česká společnost Ventusky.

Na trh ji uvedl v roce 2016 meteorolog a vývojář David Prantl. Ve svých čtrnácti letech založil portál In-počasí. Za aplikací Ventusky stojí spolu se svým bratrem a dalšími kolegy.

Kromě klasických funkcí přináší aplikace i speciální vrstvy map pro předpověď vzniku bouřek nebo výšku vln a proudění v moři.

Data přebírá aplikace například od ČHMÚ, německé DWD či americké NOAA. Aplikace pracuje s globálními numerickými modely počasí ICON a GFS doplněné o evropský model ECMWF či korejský KMA a spoustu dalších regionálních modelů ve vysokém rozlišení. Toto obrovské množství dat zpracovávají vývojáři Ventusky do aplikace.

Takže je tam prostě moc proměnných.

Přesně tak. Celý systém je modelován zjednodušeně. A pak i výsledek je jen přibližný – víme, že někde se něco může stát, ale ne přesně kde.

Na to se hodně specializuje meteoradar. Ostatně zná ho skoro každý, kdo nechce zmoknout. Jak ale přesně funguje?

Ano, radar je asi nejoblíbenější vrstva i v rámci Ventusky i na našem webu In-počasí. Sleduje ho nejvíc lidí. Dává to smysl, protože ukazuje realitu – to, co se děje právě teď. Dá se sice trochu namodelovat i dopředu, třeba na hodinku, ale primárně ukazuje aktuální situaci.

Odkud pocházejí data, s kterými pracujete?

Meteorologické stanice, radary, satelity. To jsou tři hlavní zdroje. Radary nasnímají, co se nad republikou děje. Měří ve výšce zhruba dvou kilometrů. Radary a satelity většinou provozují národní meteorologické ústavy. Všechna ta data se sbírají a pak se z nich spočítá model. My pracujeme s těmito výstupy a zobrazujeme je uživatelům v aplikaci. Ale je důležité vědět, že to nejsou úplně čerstvá data. Model vychází třeba z měření před dvěma až třemi hodinami. Nějaký čas totiž zabere samotný výpočet.

Vy sami nic neměříte?

Ne. Státní ústavy do toho dávají obrovské peníze. Soukromý sektor by to nikdy nezaplatil. Vypustit družici, provozovat radary, udržovat stanice je úkol pro stát. A stát pak ta data většinou zpřístupňuje volně. Řekne: „Tady to máte, ať to lidé, kteří to z daní platí, můžou využít.“ A na vizualizaci už se podílí soukromý sektor, třeba my.

Dá se tedy říct, že i když mají různé aplikace stejná vstupní data, výsledky se mohou lišit?

V podstatě ano. Některé modely totiž zobrazujeme tak, jak je dostaneme. Ale jiné si zpracováváme dál – třeba spojíme víc produktů, vypočítáme vlastní indexy.

Neděláte tedy jen vizualizaci, ale i vlastní výpočty.

Přesně tak. Třeba frontální systémy, ty si zakreslujeme sami pomocí vlastní AI. Jsou určené spíš pro pokročilejší uživatele, třeba letce. Anebo kombinujeme různé modely. Aplikace pak uživateli automaticky nabídne nejlepší model pro jeho oblast. Například pro Česko máme zkušenost, že německý model ICON je v průměru nejpřesnější, zejména pro západní polovinu území.

A každý uživatel si může vybrat i jiný model, pokud chce.

Ano, tu možnost dáváme. Zároveň je tam důležité i to, jak aplikace data vizualizuje. Každému vyhovuje něco jiného. My jsme zaměření hodně na mapu, aby člověk viděl počasí prostorově – proudění vzduchu, srážky, oblačnost.

Teplejších míst přibývá

Když si Ventusky otevřu, uvidím mapu s různými vrstvami a barevnými čarami. Co přesně nám to ukazuje?

Na první pohled je to mapa. A na ní si uživatel vybere vrstvu. Srážky, teplotu, vítr... Pro běžného člověka, který se chystá třeba na procházku, je nejlepší radar. Vidí, že v širokém okolí nejsou srážky. Může v klidu odejít z domu. Anebo na srážkových mapách vidí, že bude pršet až v pondělí. Fajn, může si přes víkend nechat prádlo na balkoně.

Já jsem naposledy použila polární záři. A aplikace nelhala, byla vidět.

To je skvělé. Mimochodem, právě pro letce nebo i aerolinky je toto užitečné. Občas nám píšou aerolinky, že by chtěly Ventusky integrovat přímo do letadel, třeba aby cestující viděli, jaká je venku teplota nebo jaké proudění právě míjejí.

Když letíte ve vhodném tryskovém proudění, může být let do Ameriky z Evropy třeba i o hodinu kratší. Pokud se podíváte pár dnů před odletem na předpověď, dozvíte se, že je šance na dřívější nebo pozdější přílet díky vhodnému proudění.

Co dalšího aplikace nabízí?

Třeba vizualizace větru pomocí čar. My jsme byli jedni z prvních, kdo to v aplikaci nabídl. Dá se zobrazit proudění větru ve dvou výškách současně, třeba u země a ve výšce pěti kilometrů. Člověk pak vidí, že u země fouká vítr jedním směrem a nahoře úplně jiným. To je užitečné třeba pro letce, ale i pro meteorology.

Takže profesionál si mapu může hodně přizpůsobit, zatímco běžný uživatel zůstane u základních vrstev.

Přesně. Uživatel si může na mapu naskládat spoustu informací – tlakové hladiny, izobary, frontální systémy… Tím se mapa plní dalšími a dalšími vrstvami. Pro běžného člověka je ale často nejlepší ta čistá, jednoduchá mapa, třeba jen s radarem nebo teplotou. Unikátnost naší aplikace ale spočívá v tom, že dokáže být velmi jednoduchá, ale zároveň i velmi složitá a podrobná.

Dá se z Ventusky vyčíst i něco o změně klimatu?

Ventusky není primárně klimatologická aplikace, ale máme tam vrstvu teplotních anomálií. Ta ukazuje, jak moc se aktuální teplota liší od dlouhodobého průměru za posledních čtyřicet let. Když je odchylka deset stupňů, už je to výrazné a hovoříme o nějaké anomálii.

U moře jistota, na horách loterie

Z jakých míst na světě máte nejlepší pokrytí modely?

Nejlepší to je rozhodně v Evropě a Severní Americe. Když si v aplikaci zobrazíte dostupné modely pro Evropu, je jich opravdu hodně a mají vysoké rozlišení, klidně i jeden kilometr. V Africe nebo v Asii jich tolik není. Ne že by třeba v Asii reálně nebyly, ale v naší aplikaci je ten výběr menší. Primárně se zaměřujeme na Evropu a Severní Ameriku. A taky je tam problém s dostupností dat. Evropa, Kanada a USA mají otevřená data, jiné státy tolik ne.

V Africe se tedy používají evropské modely?

Často ano. Buď jim data předají státní ústavy v rámci spolupráce, nebo se to pro ně přímo spočítá v Evropě. Mnoho afrických států na vlastní výpočty nemá infrastrukturu ani finance.

Kde je nejtěžší dělat předpověď počasí?

Jednoznačně v horách. Tam se počasí mění nejvíc a závisí na co nejvyšším rozlišení. Naopak u moře je počasí stabilnější, na desítkách kilometrů se podmínky téměř neliší.

Jaké funkce se chystáte do aplikace přidat?

Máme na Ventusky celý portál zpětné vazby, kde nám lidé píšou, co by chtěli přidat. A my tam zveřejňujeme, co jsme už udělali. Poslední novinka je UV index. Ten ukazuje, jak moc je slunce v daný okamžik nebezpečné. Lidé si často myslí, že nejnebezpečnější je odpoledne, když je největší teplo. Ale ve skutečnosti je UV index nejvyšší kolem poledne, mezi jednou a druhou hodinou.

Takže i když je ve čtyři odpoledne nejtepleji, slunce už tolik „nepálí“?

Přesně. Slunce je sice silné, ale jeho UV záření už je slabší. Ve čtyři už je mnohem bezpečnější se opalovat než ve dvě. A díky nové vrstvě si to lidé mohou jednoduše ověřit. Například když je v Praze UV index čtyři, ještě to není nic hrozného. Ale v neděli byl osm, a to už by člověk bez ochrany na přímé slunce chodit neměl.

Sledujete všechny vrstvy i sám pro sebe nebo je to pro vás už jen pracovní záležitost?

UV index třeba nesleduju úplně často, protože už zhruba vím, jak se chová a podívám se spíš rovnou na množství ozonu. Když je ho méně, odhadnu si, že UV index bude vyšší. Ale třeba předpovědi srážek nebo bouřkové parametry mě baví hodně. Bouřky sleduju rád. Můžete si z různých indexů vyčíst, jestli třeba budou padat kroupy, a pak víte, že je lepší si schovat auto. Je tam spousta vrstev, a když jim člověk rozumí, dokáže z nich odvodit spoustu věcí.

Takže vás počasí pořád baví?

Pořád. Já jsem s tím začal už ve čtrnácti. To je dnes už přes dvacet let. Bavilo mě, že každý den je jiný, že se na obloze pořád něco děje. Není to nuda a ještě to člověka láká být venku. Nejvíc mě asi fascinují ty proměny. A pak jsem to spojil i s mapami, protože mě vždycky bavila i kartografie. A tak vznikla aplikace Ventusky.

A aplikace Ventusky byla reakcí na to, že tu chyběla dobrá aplikace?

To bych úplně neřekl. Sám všechny aplikace neznám. Jde o to, že každému vyhovuje něco úplně jiného a je skvělé mít možnost volby. Dříve jsem navštěvoval docela dost stránek o počasí, protože na každé byla trochu jiná vizualizace, která se mi líbila nebo jsem ji na něco potřeboval. Postupem času už ale chodím jen na Ventusky.

To ale není známka toho, že by nic jiného neexistovalo, ale spíše že tu aplikaci vyvíjíme podle našich potřeb. A každý člověk na světě je jiný a může mít odlišné preference. Obecně neděláme žádné velké výzkumy, dotazníky. Spíš se bavíme s lidmi a přidáváme tam to, co nám dává smysl.