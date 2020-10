Kritici Západu mu děkují. KSČM, SPD i Trikolóra jsou za ventilátory vděčné

Poslanci KSČM, SPD i Trikolóry se shodli na tom, že za pomoc spojenců je třeba poděkovat. „V nouzi je každá pomoc dobrá, takže to kvituji jako standardní chování, které by v civilizovaném světě mělo být běžné,“ řekl pro iDNES.cz poslanec za KSČM Jiří Dolejš.

Nechme politiku stranou

V podobném duchu se vyjádřil i komunistický poslanec Leo Luzar. „Nevím, jestli Česká republika nyní ty přístroje akutně potřebuje, protože nějaké rezervy ještě máme z jara. Ale solidarita je důležitá pro celý svět,“ řekl. V mezinárodní pomoci by podle něj neměla hrát roli politika ani ideologické střety, míní.

Luzar dodal, že ho mrzí, že Česko na jaře více nepomáhalo jiným zemím. V případě, že to bude třeba, doufá v pomoc celého světa. „Máme momentálně špatné výsledky, vláda to nezvládla. Na jednu stranu nám říká, kolik máme zásob, na druhou stranu přijímá pomoc zvenčí,“ dodal Luzar.

Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa obdržela KSČM z Číny dar 200 tisíc roušek. „Rozdělíme je pro zdravotnická a sociální zařízení,“ uvedl. Poslankyně Evropského parlamentu za KSČM Kateřina Konečná dodala, že je třeba poděkovat každému, kdo přispěje k řešení kovidové krize a řešení současné krize v Česku.

Vláda by měla využívat pomoc z Česka

Kdo posílá Česku ventilátory NATO - 60 EU - 30, přislíbila další Maďarsko - 150 Nizozemsko - 105 Rakousko - 15 Ventilátory Corovent vyvinuté ve spolupráci s ČVUT za peníze z dobročinné sbírky - 182



Podle místopředsedkyně Trikolóry Zuzany Majerové Zahradníkové by bylo lepší využít pomoc českých firem, které podle ní vyrábí stejně kvalitní, ne-li lepší materiál.„Samozřejmě že každá pomoc je něco, za co je slušné poděkovat. Například na univerzitě v Liberci jsou na tom s vývojem stejně jako na celém světě. A je škoda, že se to nevyužívá, bylo by dobré soustředit se na naše výrobce. A vláda to nedělá,“ řekla pro iDNES.cz Zahradníková. Předseda Trikolóry Václav Klaus ml. dodal, že každá pomoc je vítaná.

Poslanec za SPD Radek Koten kritizoval vládu za to, že nejednala s předstihem. „Nechápu, proč česká vláda nezajistila ventilátorů víc dříve. Bylo tu několik letních měsíců, kdy se nic nedělo. Tehdy se o to vláda mohla postarat. Teď je ale třeba za každou pomoc poděkovat, a uvidíme, jestli ventilátory budou potřeba. Štěstí přeje připraveným,“ řekl pro iDNES.cz.

Okamura se bojí, jakou dohru bude mít pomoc z EU

Předseda SPD Tomio Okamura se bojí, jaký dopad bude pomoc spojenců mít. „Za každou pomoc je potřeba poděkovat, ale obáváme se, aby tato pomoc ze strany EU nebyla v budoucnu draze vykoupena další ztrátou suverenity ČR například v podobě nuceného přijímání migrantů,“ uvedl předseda hnutí.

Zahraniční pomoc vítá i poslanec SPD Jiří Kobza. Na dotaz, zdali může Česká republika čekat pomoc od Číny, které v zimě tohoto roku poskytla zdravotnický materiál, odpověděli Kobza i Okamura skepticky. „Pomoc od Číny po nediplomatickém až dětinském tchaiwanském dobrodružství předsedy senátu Vystrčila nepředpokládám, ale rád se nechám překvapit,“ míní Kobza.

Markéta Adamová @market_a Evropská komise nám kvůli naší aktuální situaci v boji s covid-19 obratem dodá 30 ventilátorů z krizových skladů EU. Tohle je výsada spojenectví. Spojenectví, které se pozná tak, že vláda nebude muset dělat tajtrlíky na letišti. Přeji si, abychom i my uměli taky dávat. Díky EU. oblíbit odpovědět

Zahraniční pomoc chválí i prezident Miloš Zeman. „Pan prezident si vysoce váží pomoci každého v boji proti koronaviru. Ať už je to dobrovolník, lékař, zdravotní sestřička nebo některý ze států,“ napsal iDNES.cz jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Za pomoc spojenců děkovaly již dříve opoziční strany TOP 09 i hnutí STAN. „Tohle je výsada spojenectví,“ napsala například na Twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.