„Situaci ve Venezuele pozorně sledujeme. USA opakovaně ústy prezidenta Trumpa upozorňovaly na možnou eskalaci napětí s ohledem na kroky nelegitimního režimu vůdce Madura. Za důležité nyní považujeme uklidnění situace a diplomatická jednání i za účasti venezuelské opozice,“ uvedl Macinka ve svém prohlášení.
Podle europoslankyně Danuše Nerudové bude zajímavé sledovat reakce příznivců hnutí MAGA na vojenský útok, zajetí a deportaci venezuelského diktátora. „Fico to bude mít nejtěžší. Je to celoživotní obdivovatel Madura. Tipuju, že budeme svědky obrovských názorových kotrmelců,“ napsala Nerudová na síti X.
|
Pašoval drogy, vedl Kartel sluncí, viní USA Madura. Vyjednaný odchod, míní opozice
Podle šéfa zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera jsou útoky USA ve Venezuele jsou agresí proti suverénnímu státu a porušením mezinárodního práva.
Zdrženlivě se k americkému zásahu proti Venezuele vyjádřila členka sněmovního zahraničního výboru za opoziční STAN Barbora Urbanová. „Nemám žádné sympatie k autoritářskému režimu Nicolase Madura, který potlačoval svobodu v zemi. Věznil a zabíjel nevinné. Útok ovšem musí mít jasnou oporu v mezinárodním právu,“ uvedla.
Podle ní si každý demokrat musí přát, aby se lidé Venezuely mohli rozhodnout sami - „bez útlaku autoritářů jako Maduro i bez zahraničních intervencí“.
|
Žádní diplomaté, jen pár Čechů a vězeň. Ministerstvo před Venezuelou varuje
Předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vreconiová soudí, že americký zásah proti tvrdé venezuelské diktatuře přinesl úspěch v podobě zadržení diktátora Madura. „Osobně doufám, že dnešní události povedou k pádu celého režimu a ve Venezuele se brzy dočkáme svobodných voleb. Země a její lid si to zaslouží,“ napsala na síti X.