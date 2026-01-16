Venezuela propustila Čecha viněného z intrik proti Madurovi. Letí pro něj speciál

Autor:
Aktualizujeme   9:32aktualizováno  9:51
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala, oznámil ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Česko do latinskoamerické země vyslalo letadlo, které ho přiveze zpět do vlasti. Kroku předcházelo několik týdnů intenzivního jednání.
Jan Darmovzal

Jan Darmovzal | foto: Profimedia.cz

Jan Darmovzal. K aktivní záloze u 43. výsadkového pluku Chrudim nastoupil v...
Oldřich Darmovzal, jeden z majitelů firmy Racio (7. srpna 2015).
Jan Darmovzal při dosažení vrcholu nejvyšší hory Afriky
Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)
58 fotografií

„Americkou operací nabrala situace ve vztahu k našemu úsilí dostat ven pana Darmovzala z vězení dynamiku. Řešili jsme to od momentu, kdy jsme usedli na ministerstva, dostat ho ven byla naše priorita. Situace se opravdu trochu změnila tím, že se ve Venezuele blíží změna režimu, uvolňují se podmínky. Jednání se vedla na různých úrovních a nechceme to specifikovat,“ uvedl Petr Macinka.

Na palubě letadla je podle něj připraven lékař i psycholog. Celá operace návratu Čecha do vlasti může podle Macinky trvat zhruba tři dny.

Venezuelské úřady zadržely Čecha v září 2024 s tvrzením, že se muž chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.

Jan Darmovzal
Jan Darmovzal. K aktivní záloze u 43. výsadkového pluku Chrudim nastoupil v roce 2019, kde působí na pozici staršího střelce.
Oldřich Darmovzal, jeden z majitelů firmy Racio (7. srpna 2015).
Jan Darmovzal při dosažení vrcholu nejvyšší hory Afriky
58 fotografií

S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.

Darmovzalův otec Oldřich minulý týden poskytl rozhovor portálu iDNES.cz. Uvedl, že netuší, v jakém stavu je jeho syn. Obviněním nikdy neuvěřil a přiznal, že doufá v brzký návrat domů. „Madurův režim je jako Československo v 50. letech,“ říká.

Venezuela Čecha propustila poté, co komando Spojených států přímo v metropoli Caracasu zadržela diktátora Nicoláse Madura i s jeho manželkou. Pár nyní čelí obvinění z drogových deliktů a nachází se ve vězení v americkém New Yorku.

Vstoupit do diskuse (101 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Venezuela propustila Čecha viněného z intrik proti Madurovi. Letí pro něj speciál

Aktualizujeme
Jan Darmovzal

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala, oznámil ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Česko do latinskoamerické země vyslalo letadlo, které ho přiveze zpět do vlasti....

16. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:51

Nová koalice chce v parlamentu zastavit růst sociálních odvodů u OSVČ

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (13. ledna 2026)

Zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných bude v pátek projednávat Sněmovna. Poslanci nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a vláda Andreje Babiše budou prosazovat...

16. ledna 2026,  aktualizováno  9:50

Poslanci jednají o usnesení, ať prezident dodržuje Ústavu při jmenování ministrů

Přímý přenos
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....

Spor o nejmenování Filipa Turka zaměstnává poslance. Sněmovna začala své jednání projednáváním návrhu usnesení ke jmenování členů vlády, prosadil to ministr za Motoristy Boris Šťastný. „Nemáme...

16. ledna 2026  9:42

Prezident Pavel dorazil do Kyjeva. Setká se se Zelenským

Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...

Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. Vlakem ráno přicestoval do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by se v...

16. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  9:38

S Hřibem už ani omylem. Portlík o cestě do vedení ODS i přístupu k Babišovi

Premium
Kromě celostátního vedení ODS bude Tomáš Portlík (ODS) usilovat i o pozici...

Do vedení ODS se hlásí starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Plánuje, že bude krýt záda Martinu Kupkovi a od podzimu chce řídit i celé hlavní město. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil také o budoucnosti...

16. ledna 2026  9:30

Nucení k masturbaci i vyražené zuby. Soud potrestal ostrahu obchoďáku za týrání bezdomovců

Pracovníci ostrahy brutálně týrali lidi bez domova

Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal vězením dva ze tří členů ostrahy obchodního domu v centru města, kteří podle policie bezdůvodně napadali a týrali bezdomovce. Hlavnímu aktérovi soud uložil pět let...

16. ledna 2026  9:06

Jihokorejský exprezident dostal pět let vězení. V dalším procesu mu hrozí trest smrti

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol přichází k soudu v Soulu. (9....

Jihokorejský soud v pátek odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k pěti rokům vězení. Bývalou hlavu státu shledal vinným z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače. Ten...

16. ledna 2026  8:57

Zdechovský se omluvil za humorný obrázek. Pozdě, ale přece, reagoval advokát

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se v noci na pátek na síti X omluvil advokátovi Petru Němcovi za to, že šířil na sociálních sítích humorný obrázek s jeho profesní podobiznou ve volební...

16. ledna 2026  8:14

Slovenský premiér Fico navštíví Trumpa v jeho sídle na Floridě

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Premiér Slovenska Robert Fico se při návštěvě Spojených států v sobotu sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, informoval úřad slovenské vlády.

16. ledna 2026  7:35,  aktualizováno  7:42

Kanada a Čína budují strategické partnerství. Reagují tak na Trumpova cla

Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v...

Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít historický přínos pro obě strany. Na úvod pátečního setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem to v Pekingu řekl kanadský premiér...

16. ledna 2026  7:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Banky poskytly loni hypotéky za 406 miliard korun. Jde o druhou největší cifru za 30 let

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 406 miliard korun, což je meziroční nárůst o 48 procent. Jde o druhý největší objem za 30 let hypotečního trhu v ČR, nejvyšší byl v roce...

16. ledna 2026

Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O mír podle něj naopak nemá zájem Rusko. Reagoval tak zjevně na výrok...

16. ledna 2026  6:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.