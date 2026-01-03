Žádní diplomaté, jen pár Čechů a vězeň. Ministerstvo před Venezuelou varuje

Ministerstvo zahraničí informovalo, že podle systému Drozd se ve Venezuele jen několik Čechů. Mluvčí Mariana Wernerová dodala, že před cestami do země resort opakovaně varoval. Ve Venezuele, na níž v sobotu zaútočily Spojené státy, zároveň nejsou žádní čeští diplomaté.

„MZV dlouhodobě varovalo a varuje před cestami do Venezuely s ohledem na vysoce nestabilní politickou situaci a riziko zadržení občanů cizích států. Varování jsme naposledy připomněli 24. listopadu. V systému Drozd byly v uplynulých týdnech skutečně jen jednotky cestovatelů,“ uvedla pro iDNES.cz Wernerová.

Dodala také, že v zemi v současné době nejsou žádní čeští diplomaté. „Čeští diplomaté jsou nejblíže ti na ambasádě v Kolumbii,“ uvedla k americkým útokům na Caracas Wernerová.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že při operaci ve Venezuele byl zadržen tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro i s jeho manželkou. Oba byli transportováni ze země.

Ministerstvo na svém webu upozorňuje na cesty do Venezuely a na nestabilní situaci v zemi dlouhodobě. Cestovatelům doporučuje vyhýbat se politicky motivovaným hromadným akcím, jako jsou například demonstrace, pochody, shromáždění. Dále také nepohybovat se v okolí objektům střeženým armádou a dalšími ozbrojenými složkami.

V zemi je kromě ekonomické nestability také vysoká kriminalita včetně organizovaného zločinu. Ministerstvo také upozorňuje na nedostatek potravin, vody, léků a benzínu na celém území Venezuely.

„V zemi se aktuálně nachází velké množství zadržených občanů cizích států, mimo jiné ČR a několika dalších zemí EU. Dle prohlášení nejvyšších představitelů vládnoucího režimu bude každý cizinec bez řádné autorizace ke vstupu do země považován za vetřelce a teroristu,“ uvádí ministerstvo.

Mezi zadrženými je i Čech Jan Darmovzal. Toho venezuelské úřady zadržely v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.

Na zadržení Darmovzala znovu v září 2025 upozornil již bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský. „Už je to rok, co je ve Venezuele neoprávněně vězněn český občan Jan Darmovzal, aniž by byl z něčeho obviněn a proběhl řádný soud. A venezuelské úřady stále mlčí. Odmítám takové zacházení s nevinným člověkem a vyzývám k jeho okamžitému propuštění a návratu domů ke své rodině!“ uvedl.

