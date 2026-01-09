Karla „Karlose“ Vémolu a další dva lidi policie obvinila loni před Vánoci z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Soud všechny tři obviněné poslal do vazby.
Vémola před zatčením investoval desítky milionů. Zmapovali jsme jeho nákupy realit
Vémolův advokát Vlastimil Rampula dříve řekl, že je Vémola obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety v cizině a za které byl již pachatel odsouzen. Uvedl, že nechápe, proč je Vémola s kauzou spojován. Důvody podle něj nejsou uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání.
Minulý týden v úterý Vémola v nemocnici absolvoval operaci čelisti, kterou před zadržením plánoval. Poté byl převezen zpět do vazební věznice.
Zakuklenci se samopaly a 20 kg kokainu z Británie. Jak a proč zatkli Karlose Vémolu
Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC).
Někdejší kulturista a zápasník, který loni oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.
23. prosince 2025