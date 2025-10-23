Česko má nového velvyslance USA. Merrick má k Trumpovi blízko skrze byznys

Dominika Hejl Hromková
  12:07
Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. Ve čtvrtek předá pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi, poté se setká s novináři. Merrick se prosadil především ve světě byznysu a má blízko ke štědrému sponzorovi Donalda Trumpa.

Nicholas Merrick | foto: koláž iDNES

Merrick dosud neměl zkušenosti z diplomacie, vazby na amerického exprezidenta Donalda Trumpa má však prostřednictvím podnikatelského prostředí. Založil a působil jako prezident firmy Mt. Vernon Investments, v níž spravoval více než miliardu dolarů investičních aktiv, převážně rodinné fondy texaského miliardáře a sponzora republikánů Kennyho Troutta. Ten finančně podporoval Trumpa při všech třech prezidentských kandidaturách. Podle deníku The New York Times mu celkem přispěl částkou přesahující 1,1 milionu dolarů (přes 23 milionů korun).

Vystudoval Harvard a spravuje miliardy. Do Prahy míří nový americký velvyslanec

Merrickova společnost také jako jedna z prvních investovala do sociální sítě Donalda Trumpa Truth Social. Právě na této platformě Trump v únoru oznámil, že Merrick míří do Česka na post velvyslance.

„Nicholas je velmi uznávaný podnikatel a pedagog, který vede rodinnou kancelář Kennyho a Lisy Trouttových v hodnotě 1,6 miliardy dolarů. Dříve byl finančním ředitelem dvou veřejně obchodovaných telekomunikačních společností a působil v několika velkých penzijních radách,“ napsal Trump.

Před založením Mt. Vernon Investments byl Merrick finančním ředitelem a členem představenstva společnosti Excel Communications, předtím zastával stejnou pozici ve firmě Telco Communications Group, Inc.

Večeře dorazila. Velvyslanec lovil kapra na Vánoce, chytil pivo a trdelník

Kromě toho se v texaském Dallasu podílel na stabilizaci penzijního fondu a úpravě životního minima pro policisty a hasiče. Na částečný úvazek také vyučoval na Cisterciácké přípravné střední škole v Dallasu.

V roce 1985 absolvoval Virginskou univerzitu, kde studoval díky fotbalovému stipendiu. O pět let později dokončil studium na Harvardu.

Česko čekalo na nového velvyslance od 20. ledna, kdy skončil Bijan Sabet, nominant administrativy Joea Bidena.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Východní křídlo Bílého domu půjde kvůli tančírně celé k zemi, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Dříve přitom tvrdil, že jeho projekt tanečního sálu...

23. října 2025  12:27

Dívka v pražské škole vyhrožovala spolužákům nožem, včas ji odzbrojili

Policie v Praze se zabývá případem dívky, která ve čtvrtek vyhrožovala spolužákům nožem. Zbraň se jí podařilo sebrat, událost se obešla bez zranění.

23. října 2025  12:14

Vězení se minulo účinkem. Gang recidivistů hned dál zásoboval Česko pervitinem

Pětičlenné skupině recidivistů hrozí až 18 let vězení za výrobu a prodej drog nejen v Ústeckém kraji. Obvinění od března do září vyrobili podle policie asi 19 kilogramů pervitinu. Soud na ně uvalil...

23. října 2025  12:11

Štěstíčku naproti. Podívejte se na ukázku seriálu na motivy kauzy Ivánku, kamaráde

Na streamovací platformu Oneplay míří seriál Štěstíčku naproti inspirovaný reálným případem, který je ve společnosti známý jako „Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?“. První díl budou moci diváci sledovat...

23. října 2025  12:08

Česko má nového velvyslance USA. Merrick má k Trumpovi blízko skrze byznys

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. Ve čtvrtek předá pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi, poté se setká s novináři. Merrick se prosadil především ve světě...

23. října 2025  12:07

Kreml panikaří, Maďaři ostrouhali. Proč Trump opět ztratil trpělivost s Putinem

Premium

Už se zdálo, že si ruský diktátor pojistil Bílý dům a přesvědčil Donalda Trumpa, že má naslouchat spíš jemu než Kyjevu. Americký prezident ovšem opět změnil názor a ohlášený summit v Budapešti...

23. října 2025  12:03

Soud zkontroloval hlasy pro ANO v obci na Znojemsku. Zjistil, že chybovali voliči

Nejvyšší správní soud (NSS) na základě stížnosti od voličky zkontroloval hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu ve sčítání nezjistil. Volička tvrdila, že spolu se synem dali...

23. října 2025  10:20,  aktualizováno  11:58

Indicko-ruské ropné líbánky mohou vzít zasvé. Sankce obchod utnuly

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil, krok podle očekávání znemožní další dodávky ruské ropy do hlavních indických rafinérií. Jejich vedení již uvedlo, že nejnovější omezení...

23. října 2025  11:54

Stávající podoba inkluze ve školství skončí, řekl šéf Motoristů Macinka

Se zelenými deskami s prioritami v oblasti životního prostředí dorazil na jednání o prioritách vznikající vlády šéf Motoristů Petr Macinka, který by měl vést právě resort životního prostředí. Řekl,...

23. října 2025  5:48,  aktualizováno  11:40

„Uklidil“ je někdo do Lipna? Za informace o dvou Rakušanech kdysi nabízeli odměnu

V pátek má být jasné, kolik těl se nacházelo v autě s lidskými ostatky, které ve středu odpoledne policisté vytáhli z lipenské nádrže. Kriminalisté ohledávají vylovený citroën a už od středy se o...

23. října 2025  11:23

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Obrat v případu mrtvého muže u ubytovny. Kvůli výsledkům pitvy podezřelého pustili

Jednašedesátiletý muž, který byl v úterý nalezen mrtvý v parku u ubytovny v plzeňských Malesicích, nemusel být zavražděn. Kriminalisté pracují i s verzí, že si zranění mohl způsobit sám. Muže,...

23. října 2025  11:22

Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od čtvrtečního večera do 23 hodin pro...

23. října 2025  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.