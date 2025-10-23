Merrick dosud neměl zkušenosti z diplomacie, vazby na amerického exprezidenta Donalda Trumpa má však prostřednictvím podnikatelského prostředí. Založil a působil jako prezident firmy Mt. Vernon Investments, v níž spravoval více než miliardu dolarů investičních aktiv, převážně rodinné fondy texaského miliardáře a sponzora republikánů Kennyho Troutta. Ten finančně podporoval Trumpa při všech třech prezidentských kandidaturách. Podle deníku The New York Times mu celkem přispěl částkou přesahující 1,1 milionu dolarů (přes 23 milionů korun).
Vystudoval Harvard a spravuje miliardy. Do Prahy míří nový americký velvyslanec
Merrickova společnost také jako jedna z prvních investovala do sociální sítě Donalda Trumpa Truth Social. Právě na této platformě Trump v únoru oznámil, že Merrick míří do Česka na post velvyslance.
„Nicholas je velmi uznávaný podnikatel a pedagog, který vede rodinnou kancelář Kennyho a Lisy Trouttových v hodnotě 1,6 miliardy dolarů. Dříve byl finančním ředitelem dvou veřejně obchodovaných telekomunikačních společností a působil v několika velkých penzijních radách,“ napsal Trump.
Před založením Mt. Vernon Investments byl Merrick finančním ředitelem a členem představenstva společnosti Excel Communications, předtím zastával stejnou pozici ve firmě Telco Communications Group, Inc.
Kromě toho se v texaském Dallasu podílel na stabilizaci penzijního fondu a úpravě životního minima pro policisty a hasiče. Na částečný úvazek také vyučoval na Cisterciácké přípravné střední škole v Dallasu.
V roce 1985 absolvoval Virginskou univerzitu, kde studoval díky fotbalovému stipendiu. O pět let později dokončil studium na Harvardu.
Česko čekalo na nového velvyslance od 20. ledna, kdy skončil Bijan Sabet, nominant administrativy Joea Bidena.