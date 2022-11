Adept na velvyslance chce lobbovat za USA v Dukovanech i za Tchaj-wan

Třiapadesátiletý kandidát Bijan Sabet to řekl při vystoupení před americkým senátním výborem pro zahraniční vztahy.

Sabet vystoupil před 22člennou komisí společně s dalšími kandidáty na nové zástupce USA v zahraničí. Senátoři by o jeho uvedení do funkce mohli rozhodnout do konce roku, uvedla předsedkyně výboru Jeanne Shaheenová.

V úvodu svého projevu Sabet představil svoji rodinu, která by s ním v případě zvolení odcestovala do Prahy, a hovořil o svých osobních zkušenostech ze soukromé sféry, konkrétně technologických firem a vzdělávacích institucí.

„Českou republiku budu podporovat v jejích výjimečných snahách o zachování regionální stability a ochranu suverenity Ukrajiny. Prohloubím také naši vzájemnou obrannou spolupráci a partnerství v NATO,“ řekl Sabet, který v souvislosti s obranou také zmínil české vojáky, „kteří statečně bojovali po našem boku v Afghánistánu“.

Republikánský senátor Bill Hagerty Sabeta vyzval, aby využil své zkušenosti ze soukromého technologického sektoru ke spolupráci s českou vládou na „vyvažování hrozeb, které představují čínské technologické firmy jako Huwaei nebo ZTE“ na poli kybernetické bezpečnosti.

Sabet také řekl, že v případě potvrzení do funkce velvyslance bude podporovat české snahy o prohloubení vztahů s Tchaj-wanem a „bránit se škodlivým zájmům“ ze strany Číny.

Poslední americký velvyslanec v Praze Stephen King

Během slyšení padla zmínka i o americké společnosti Westinghouse, která je součástí tendru o stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. „Budu usilovat o podporu čisté energie (v Česku), především amerických společností, které pracují v obnovitelných zdrojích,“ řekl kandidát na velvyslance v Česku.

„Vítám, že slyšením Bijana Sabeta ve výboru amerického Senátu se přiblížilo obsazení velvyslaneckého postu v Praze. Pro výborné česko-americké vztahy jde o důležitý krok,“ uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský. „USA patří mezi naše nejbližší spojence a příjezd nového velvyslance, který očekáváme zkraje nového roku, posílí naši vzájemnou komunikaci,“ doplnil.

Sabet je spoluzakladatelem a generálním partnerem společnosti Spark Capital, která se zabývá rizikovým kapitálem. Předtím pracoval jako vedoucí pracovník v řadě začínajících technologických společností v Silicon Valley v Kalifornii a v Massachusetts. Je členem správní rady vysoké školy Boston College, na které získal bakalářský titul.