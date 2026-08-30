Své první pověřovací listiny českého velvyslance při OSN jste předával už v roce 2001 a mise trvala do roku 2006. Teď se do této role po dvaceti letech vracíte. Jak se bude tato štace lišit od té první?
Bude to úplně jiné v tom, že tenkrát jsem přijížděl dva měsíce po 11. září, New York ještě hořel a hlavním tématem byl terorismus. Česká republika tehdy procházela fází, kdy jsme nedlouho předtím byli světovým politickým hitem v Radě bezpečnosti s přímým kontaktem na Madeleine Albrightovou, která měla velký vliv na tvarování americké politiky, takže nás každý chtěl a každý s námi chtěl mluvit. Zároveň se tehdy rozhodovalo příští politické směřování České republiky, aby se stala normální západoevropskou zemí, která zůstane ve východoevropské skupině států, aby v těch volbách občas mohla něco vyhrát a nesoutěžila s příliš velkými ekonomikami. Z toho něco zůstává jako stín slavné minulosti, ke které bychom se rádi vrátili. Můj hlavní úkol bude připravit a začít kampaň pro naše zvolení do Rady bezpečnosti v roce 2031.
Naší největší výhodou u MAGA hnutí je jasná viditelnost ministra Macinky. Neříkám to proto, že si ho chválím, ale dlouho jsme neměli ministra zahraničí, o jehož existenci by věděli.