Úspěch hráček ve Wimbledonu je unikátní. Pomáhá naší pověsti, říká velvyslanec

Žádná země nemá v posledních 15 letech tolik vítězek dvouhry Wimbledonu jako Česká republika. Po úspěších Petry Kvitové v letech 2011 a 2014 a triumfech Markéty Vondroušové (2023) a Barbory Krejčíkové (2024), i letos naše země bude mít svou vítězku. Ve finále ženské dvouhry se utkají dvě Češky.
Jako velvyslanec bude Bartuška na finále přítomen v královské loži, společně se členy britské královské rodiny. I přes nedávné úspěchy dalších českých hráček se na takové místo podívá poprvé, na diplomatické misi v Británii je teprve od srpna loňského roku.
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„Záplava zpráv, kterou jsem po výhře obou hráček v semifinále dostal, to se mi ještě nestalo. Výrazně to pomáhá pověsti naší země, Wimbledon je velmi prestižní. Určitě jsme díky úspěchům českých tenistek a občas i tenistů známou zemí,“ říká o úspěchu český velvyslanec.
České finále již Wimbledon zažil například v roce 1986, kdy Martina Navrátilová porazila Hanu Mandlíkovou. Navrátilová však tehdy hrála za USA. Podle Bartušky je však současný úspěch velmi unikátní a pomáhá Česku ve světě. „Podívejte se například na fotbalové mistrovství světa a Norsko. Úspěch českých hráček je podobným unikátem,“ míní.
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„Wimbledon znají úplně všichni“
„Wimbledon je letitý turnaj, znají ho tu úplně všichni a to i lidé, kteří tenis vůbec nehrají. Pro vyšší střední třídu a vyšší vrstvu Británie je Wimbledon velkou událostí a všichni se o turnaji baví,“ říká Bartuška a dodává, že je těžké turnaj s nějakou sportovní událostí v České republice srovnat.
„Možná bych to srovnal se Spartakiádou. Ne ani tak tou velikostí a počtem cvičenců, ale spíš tou mediální pozorností. A také zapojením státu a královské rodiny. Někteří členové se účastní velké části zápasů v publiku a té soutěži to samozřejmě dává větší lesk.“
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S královskou rodinou bude mít možnost se setkat právě v královské loži při sledování finále mezi Muchovou a Noskovou. „Při samotném turnaji a i jiných příležitostech je královská rodina málo dostupná. Možnost setkání je tak při mimořádných událostech, což je nespornou výhodou právě finále Wimbledonu. Každé setkání s korunním princem či s králem obrovsky pomáhá v práci velvyslance, já měl tu možnost s králem několikrát hovořit a toho si každý všimne, otevírá to tu mnoho dveří,“ vysvětluje Bartuška.
Zvláštností Wimbledonu je také přísný dress code, tenisté musí nosit po celou dobu bílé oblečení, včetně spodního prádla. Podobná pravidla jsou nařízená také pro hosty. „Já jsem samozřejmě dostal pokyny na to, jaké oblečení si mám vzít, velká část je také věnována různému počasí, například dešti. To tu ale spíše nehrozí, je tu momentálně velké vedro. V té královské části je dress code přísný, upravuje velikost sukní i ramínek. V té lidovější části jsou ty podmínky méně přísné,“ zakončuje velvyslanec.