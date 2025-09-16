Z Česka na velorexech až do Japonska. Výprava Nesmrtelní dědci dorazila do cíle

Autor:
  18:22
Čtvrt roku byli na cestě a urazili více než 17 tisíc kilometrů. Čtyři muži, kteří si říkají Nesmrtelní dědci, dojeli na velorexech do Japonska. Svou cestu dokumentovali na sociálních sítích, kde sdíleli například svoje zkušenosti s návštěvou Ruska nebo Mongolska.
Nesmrtelní dědci během cesty do Japonska (2025)

Nesmrtelní dědci během cesty do Japonska (2025) | foto: FB Nesmrtelní dědci

Nesmrtelní dědci během cesty do Japonska (2025)
Nesmrtelní dědci během cesty do Japonska (2025)
Nesmrtelní dědci během cesty do Japonska (2025)
Nesmrtelní dědci během cesty do Japonska (2025)
7 fotografií

„Sen, který se ještě nedávno zdál tak nedosažitelný. Nedá se slovy popsat, co se v nás odehrává, když teď stojíme uprostřed Japonska v největším městě světa, v Tokiu, na nejfrekventovanější křižovatce světa, Shibuya Crossing a vedle nás stojí dva hadráci,“ napsali na svém Facebooku výprava Nesmrtelní dědci, která se skládala z otce Jana Kudělky se synem Šimonem a jejich kamarádů Tomáše Kyselého a Martina Jiříčka.

Dodali, že vozidla momentálně nechávají z časových důvodů kamarádovi v Japonsku, který je následně dopraví zpět do Čech. „My sedneme na letadlo, které přepraví domů zase nás,“ napsali.

Skupina na svých sociálních sítích mapovala cestu do japonského hlavního města. Do toho se dostali přes Bělorusko, kde ukazovali, jak se kvůli sankcím nedá v obchodech platit evropskými kartami. Následně dojeli i do Ruska, projížděli mongolskou pouští podél čínské hranice až k rusko-korejské hranici.

VIDEO: Co kus, to originál. Nadšenci ve velorexech objedou Baltské moře

V Rusku se nakonec zdrželi déle, než původně plánovali. Kvůli výstavě Expo 2025 totiž byly nadměrně vytížené trajekty z Jižní Koreji do Japonska a korejská společnost, která měla velorexy přepravovat, pro ně neměla místo. Výprava tak už měla v plánu celou cestu zrušit, otočit se a jet zpět do Česka. Na poslední chvíli se situaci ale podařilo vyřešit.

„Já jsem poslal mail a trochu jsem si tam vymýšlel. Když jsem už neměl co ztratit, tak jsem napsal, že jsme delegace, která jede z Česka a popsal jsem celý náš příběh. Po tom mailu se chování Korejců úplně změnilo, začali komunikovat a začali nás brát vážně,“ popisuje jeden z mužů.

Během jednotlivých zastávek zaznamenávali i další momenty – gastronomii, obchody, ale i interakce s běžnými lidmi, kteří se přišli na hadráky podívat z blízka.

Nesmrtelní dědci mají za sebou i další výpravy. V roce 2023 například dojeli do Turecka k hoře Ararat. Vrchol hory, která měří 5137 metrů nad mořem následně zdolali bez jakéhokoliv vybavení.

nesmrtelnidedci

Poslední noc ve Vladivostoku jsme se nemohli smířit s tím, že jedeme domů. Už nebylo co ztratit, tak jsme napsali korejské společnosti, která má pod sebou ten jeden jediný trajekt, který v této době jezdí a na který se nám nepodařilo dostat.

Celý náš příběh jsme jim vylíčili v jednom mailu. Napsali jsme jim, jak jedeme z České Republiky 14000 kilometrů do Japonska, přičemž nás sleduje a podporuje velké množství lidí, že chceme navštívit Expo 2025 a tím, že nás na trajekt nevezmou, celou expedici překazí a my se budeme muset vrátit domů. Zkrátka, tak trochu jsme tu naši misi zveličili a přidali jí na důležitosti.

Druhý den přišla překvapivá odpověď, že pokud se stihnou zařídit veškeré dokumenty, můžeme se 3.9 nalodit a 5.9. vystoupit v Japonsku. Nechápali jsme, co to má znamenat. Buď se jim nás zželelo, nebo se lekli, že jsme opravdu významná expedice.

My jsme v té době již byli na cestě domů a museli se rozhodnout, co dál. Začali jsme na dálku řešit znovu papíry, ale stále pokračovali směr domov, nic totiž nebylo jisté a my si nemohli dovolit časovou ztrátu. Čím více jsme ale s Korejci komunikovali, tím více jsme nabývali dojmu, že nás již berou vážně a v udaný termín je reálné do Japonska odjet.

Když přišla faktura za přepravu a my ji zaplatili, od té chvíle jsme začali věřit, že se možná do toho našeho vysněného cíle dostaneme.

Vracíme se tedy do Vladivostoku a Japonsko se znovu stává našim realným cílem. Snad neztroskotáme na nějakém lejstru, protože pak už bychom se domů jistojistě včas nevrátili, ale na to raději nemyslet.

25. srpna 2025 v 16:15, příspěvek archivován: 16. září 2025 v 18:09
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Z Česka na velorexech až do Japonska. Výprava Nesmrtelní dědci dorazila do cíle

Čtvrt roku byli na cestě a urazili více než 17 tisíc kilometrů. Čtyři muži, kteří si říkají Nesmrtelní dědci, dojeli na velorexech do Japonska. Svou cestu dokumentovali na sociálních sítích, kde...

16. září 2025  18:22

Do penze v 63 letech, neutralita Česka, hromadný odchod z EU, slibuje Stačilo!

Hnutí Stačilo! zveřejnilo svůj volební program. Vyhlašuje v něm, že chce neutralitu České republiky. „Abychom mohli začít, je potřeba nejdříve uklidit nepořádek po vládě Petra Fialy. Proto prvním...

16. září 2025  16:12,  aktualizováno  18:20

VIDEO: Vypadněte, máme vás už plné zuby. Lidé odstrčili loď s migranty zpět do moře

Video, pořízené v sobotu na řeckém ostrově Gavdos, ukazuje skupinku místních návštěvníků pláže, jak se snaží odstrčit loď s uprchlíky zpět do moře. Podle lokálních médií šlo o migranty z Libye,...

16. září 2025  18:06

ANO má v Praze šanci být „na dostřel“ SPOLU. Kandidátku vede druhý muž hnutí

Sám v metropoli před dvanácti lety jako krajský lídr pohořel, letos do boje o pražské voliče Andrej Babiš (ANO) posílá svou pravou ruku Karla Havlíčka (ANO).

16. září 2025  17:58

Za šlendrián nejvyšší pokuta. Úřady v USA nenechaly vypadlé dveře boeingu jen tak

Americký letecký úřad navrhl uložit společnosti Boeing pokutu ve výši 3,1 milionu dolarů (téměř 73 milionů Kč) za porušení bezpečnostních předpisů. A to včetně těch, která souvisejí s vypadnutím...

16. září 2025  17:56

Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda

Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...

16. září 2025  17:45

Srážka autobusu a dvou aut na Semilsku. Pro vážně zraněného letěl vrtulník

Hasiči zasahovali v úterý odpoledne u vážné dopravní nehody dvou osobních automobilů a autobusu v Tatobitech na Semilsku. Jednoho člověka museli vyprošťovat s pomocí hydraulického zařízení, nikdo...

16. září 2025  17:13,  aktualizováno  17:38

Trochu jako TikTok. Hudba Bohuslava Martinů osloví i mladé lidi, říká kvarteto

Pavel Haas Quartet patří k našim nejúspěšnějším souborům klasické hudby, ve světě je řazen mezi nejlepší smyčcová kvarteta všech dob a jeho nahrávky sklízejí nejprestižnější ceny. Na některou bude...

16. září 2025  17:05

Český pavilon na Expo 2025 navštívil více než milion zájemců, výstava pomalu končí

Brány světové výstavy se uzavřou za necelý měsíc. Během uplynulých pěti měsíců navštívilo Expo 2025 , konané v japonské Ósace, téměř 22 milionů návštěvníků, český pavilon v prvním zářijovém týdnu...

16. září 2025  16:58

Resort průmyslu sliboval vyplaveným živnostníkům 100 tisíc. Z pomoci couvá

I rok po povodních se firmy na severu Moravy a ve Slezsku potýkají s následky velké vody ve svých provozech. Z pomoci, kterou nejmenším podnikatelům slibovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, ale...

16. září 2025  16:57

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Nad vládou ve Varšavě se vznášel dron. Naváděli ho Běloruska a Ukrajinec

Polské úřady v úterý upřesnily, že kvůli přeletu dronu nad vládními budovami ve Varšavě zadržely v pondělí večer mladou Bělorusku a občana Ukrajiny. Původně premiér Donald Tusk informoval o zadržení...

15. září 2025  21:29,  aktualizováno  16.9 16:56

Odvážný a čestný muž, řekl Duka při mši za Kirka, kterého do jeho smrti neznal

V úterý v pravé poledne se lidé sešli v pražském Chrámu Matky Boží před Týnem, aby uctili památku Charlieho Kirka. Americký konzervativní aktivista byl zastřelen minulý týden ve středu. Mši sloužil...

16. září 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.