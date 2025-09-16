Z Česka na velorexech až do Japonska. Výprava Nesmrtelní dědci dorazila do cíle

„Sen, který se ještě nedávno zdál tak nedosažitelný. Nedá se slovy popsat, co se v nás odehrává, když teď stojíme uprostřed Japonska v největším městě světa, v Tokiu, na nejfrekventovanější křižovatce světa, Shibuya Crossing a vedle nás stojí dva hadráci,“ napsali na svém Facebooku výprava Nesmrtelní dědci, která se skládala z otce Jana Kudělky se synem Šimonem a jejich kamarádů Tomáše Kyselého a Martina Jiříčka.
Dodali, že vozidla momentálně nechávají z časových důvodů kamarádovi v Japonsku, který je následně dopraví zpět do Čech. „My sedneme na letadlo, které přepraví domů zase nás,“ napsali.
Skupina na svých sociálních sítích mapovala cestu do japonského hlavního města. Do toho se dostali přes Bělorusko, kde ukazovali, jak se kvůli sankcím nedá v obchodech platit evropskými kartami. Následně dojeli i do Ruska, projížděli mongolskou pouští podél čínské hranice až k rusko-korejské hranici.
|
VIDEO: Co kus, to originál. Nadšenci ve velorexech objedou Baltské moře
V Rusku se nakonec zdrželi déle, než původně plánovali. Kvůli výstavě Expo 2025 totiž byly nadměrně vytížené trajekty z Jižní Koreji do Japonska a korejská společnost, která měla velorexy přepravovat, pro ně neměla místo. Výprava tak už měla v plánu celou cestu zrušit, otočit se a jet zpět do Česka. Na poslední chvíli se situaci ale podařilo vyřešit.
„Já jsem poslal mail a trochu jsem si tam vymýšlel. Když jsem už neměl co ztratit, tak jsem napsal, že jsme delegace, která jede z Česka a popsal jsem celý náš příběh. Po tom mailu se chování Korejců úplně změnilo, začali komunikovat a začali nás brát vážně,“ popisuje jeden z mužů.
Během jednotlivých zastávek zaznamenávali i další momenty – gastronomii, obchody, ale i interakce s běžnými lidmi, kteří se přišli na hadráky podívat z blízka.
Nesmrtelní dědci mají za sebou i další výpravy. V roce 2023 například dojeli do Turecka k hoře Ararat. Vrchol hory, která měří 5137 metrů nad mořem následně zdolali bez jakéhokoliv vybavení.