Obří výpadek elektřiny ochromil velkou část Česka i Prahu

Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč sdělil, že kvůli rozsáhlému výpadku elektřiny přijíždějí k většímu počtu lidí uvězněných ve výtazích. „Máme nahlášené desítky případů,“ řekl Řezáč.

Podle společnosti Pražská energetika (PRE) je příčinou blackoutu výpadek na chodovské rozvodně ČEPS, technici pracují na opravě.

„Hlášený výpadek na velmi vysokém napětí. Problém není na straně PRE, ale zkrátka neteče to do Prahy z nadřazené přenosové soustavy. Měl by být vyřazen pravý břeh Vltavy. V tuhle chvíli nevíme přesnou příčinu, ale s kolegy zjišťujeme právě na ČEPSu,“ řekl mluvčí energetické společnosti Karel Hanzelka.