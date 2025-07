Tohle je válka. Čeští filmaři vzali „dezoláty“ na Ukrajinu a natáčeli jejich reakce

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dneska ukázat prstem na Rusko a říct, že je to agresor a je vinný, je nesmírně hloupé,“ říká jeden z účastníků na začátku traileru k dokumentu Velký vlastenecký výlet. Další přiznává, že čerpá všechny informace o válce na Ukrajině z internetu, ale neověřuje si, nakolik jsou pravdivé.

„Pan Zelenskyj cestuje po světě a žebrá o peníze, aby mu někdo dotoval jeho válku,“ pokračuje třetí účastnice projektu, která dodává, že podle ní je ohrožením hlavně Green Deal, liberální demokraté a Zelení.

Dva muži a jedna žena se v dokumentu Velký vlastenecký výlet vydávají z Prahy až do válkou zmítaného Charkova a na Donbas. Tam zachycují na malou kameru své reakce z různých událostí, ve kterých se kvůli válce ocitnou.

Protagonisté snímku, který bude k vidění v kinech od 21. srpna, se tak dostanou do momentů, kdy jim létají rakety nad hlavami, chodí mezi masovými hroby, schovávají se v krytech, mluví s dětmi v podzemní škole v metru, se zraněnými vojáky nebo truchlícími pozůstalými.

„Nápad na Velký vlastenecký výlet vznikl před rokem z potřeby vzít do války lidi, kteří ji zpochybňují. Že to může být místy velmi kruté, bylo jasné už z obhlídek, kdy jsme byli například pár hodin po dopadu ruských raket na dětské onkologii v Kyjevě. Chtěli jsme to ale podstoupit, abychom otevřeli oči všem těm, kdo u nás snad ještě nevidí, čeho je ruský režim schopný na Ukrajině. A že neexistuje důvod myslet si, že by toho nebyl schopný u nás,“ říká režisér Kvapil.

Součástí štábu byl i kriminolog a deviantolog Petr Pojman, který doprovázel filmaře jako bezpečnostní analytik. Oporou v krizových situacích byl také psychiatr Petr Pöthe. Skupinu také doprovázela překladatelka a průvodkyně Lucie Řehoříková, která v minulosti vedla šest let České centrum v Kyjevě.

Kvapil upozorňuje, že i protagonisté se během natáčení museli několikrát schovávat před letícími raketami. „Například v Charkově to pak trvá třicet vteřin, než raketa dopadne, čili většinou se schovat nestihnete. V Kyjevě nebo ve Lvově je situace jiná, tam je od alarmu do dopadu několik minut,“ popisuje.

Natáčení bylo podle štábu náročná a do organizace bylo zapojené také české ministerstvo vnitra a Služba bezpečnosti Ukrajiny.

„Celé natáčení bylo organizačně extrémně náročné. Dvacet lidí ze štábu na frontové linii v Ukrajině, permanentně pípající aplikace mapující drony a balistické rakety nad námi nebo vzlétající stíhačky z Ruska. K tomu stále vypadávající GPS. Zatímco my jsme se běželi ukrýt do metra, naproti nám maminky vycházely s dětmi, které se v metru učí,“ říká producent filmu Jakub Drocár z Punk Film.

Dodává, že ačkoliv je Charkov vzdálený jen třicet kilometrů od ruských hranic, můžete si tu k snídani v kavárně dát latté s avokádovým toastem. „V pozadí jsou téměř vždy slyšet salvy dělostřelectva,“ uvádí.