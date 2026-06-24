Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?

Ty největší komplikace tradičně čekají šoféry na frekventovaných dálnicích, kde probíhá hned několik zásadních stavebních úprav. Bolavým místem středočeské části dálnice D1 zůstává oprava mostu Šmejkalka. Ta běží už od loňského léta a řidiči zde projedou pouze dvěma zúženými pruhy v obou směrech. Ačkoliv má být první polovina mostu hotová do konce prázdnin, celkové omezení zde potrvá až do jara 2027.
Naprostou zkouškou nervů bude letos pro motoristy a tranzitní dopravu průjezd kolem jihomoravské metropole. Kapacita čtyř pruhů na dálnici D1 u Brna je dávno vyčerpaná, a proto zde probíhá rozsáhlé rozšiřování na šestipruhové uspořádání.
Oprava D1 u Brna
Největší pozornost i obavy budí zcela klíčový uzel – mimoúrovňová křižovatka Brno-jih, kde se protínají dálnice D1 a D2. Denně tímto úsekem projede 80 tisíc aut včetně obrovského množství kamionů mířících do přilehlých průmyslových zón. Původní tvar křižovatky ve tvaru čtyřlístku už dávno neodpovídá moderním dopravním nárokům. Silničáři jej proto kompletně přebudují na takzvané dvoulístkovité křížení.
Během náročných stavebních prací bude zachován provoz ve dvou zúžených pruzích pro každý směr, ale vzhledem k vytíženosti trasy se řidiči musí připravit na významná zdržení. K omezení dopadů na plynulost dopravy dokonce vzniknou provizorní mosty pro noční navážení stavebního materiálu.
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Součástí modernizace, která výhledově počítá s rozšířením celého třicetikilometrového obchvatu Brna (od Kývalky po Holubice) až do let 2032, je i pokládka speciálního tichého asfaltu a stavba šestimetrových protihlukových stěn. Strategií silničářů je provést práce co nejintenzivněji v co nejkratším čase, i za cenu dočasného diskomfortu, než aby se stavba protahovala na dlouhé roky.
Proč k tak masivnímu zásahu do dopravy ŘSD přistoupilo, vysvětluje jeho generální ředitel Radek Mátl:
„Křížení na D1 nám dělá největší starosti a největší komplikace. Ze všech tří směrů - jak od Prahy a Brna na D1, tak od Bratislavy na D2 - nám to každodenně stojí a kolony jsou skutečně velké. Ta křižovatka dlouhodobě nefungovala, i když byla v původní podobě, takže bylo prostě nutné ji přestavět. Nově už zde nebude z dálnice D2 pomalá vratná větev, kterou se kamiony připojovaly do pravého pruhu, což nám tvořilo obrovské komplikace směrem na Vyškov. Vznikne přímá větev přímo do šestipruhového uspořádání. Jsem přesvědčen, že po dostavbě této křižovatky většina problémů na okraji Brna ustane. Není to jen oprava, je to kompletní přestavba křižovatky.“
Rozsáhlá rekonstrukce čeká velmi opotřebovaný čtrnáctikilometrový úsek D11 mezi Poděbrady a Sadskou. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v současnosti hledá zhotovitele a varuje, že tato akce přinese zásadní komplikace pro plynulost dopravy.
Na trase dálnice D5 směrem do Německa se sešlo několik projektů. U Berouna dělníci opravují tamní přemostění. Na trase z Plzně na Rozvadov navíc začala čtyřměsíční oprava levého jízdního pásu ve směru od hranic k Plzni (mezi 110. a 100. kilometrem). Situaci od srpna ještě zhorší obousměrná rekonstrukce mezi Nýřany a Líní (88. až 94. kilometr).
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Od začátku června probíhají téměř stodenní práce na úpravě středního dělícího pásu mezi 18. a 48. kilometrem ústecké D8. Kvůli uzavřeným rychlým pruhům je doprava stažena do režimu 2+2 ve zúžených pruzích, kde je navíc povinnost snížit rychlost.
Až do druhé poloviny července musí motoristé ve Zlínském kraji počítat s pracemi na sedmikilometrové trase mezi Hulínem a Otrokovicemi na D55. Dobrou zprávou je, že dálnice bude v obou směrech alespoň jedním pruhem neustále průjezdná.
Past na příjezdu k letišti
Cesta na dovolenou letadlem se může zvrtnout ještě před příjezdem k terminálu. Hlavní město letos omezí zejména dvě velké dopravní stavby.
První z nich je zúžení frekventované Kbelské ulice, která dlouhodobě supluje chybějící části okruhů. Zásadní tepna pro osobní i nákladní vozy přijde v tříkilometrovém úseku od Cínovecké po Novopackou o jeden jízdní pruh. Práce potrvají od 2. července do poloviny srpna.
Zcela kritická situace však panuje u ruzyňského letiště. Zde až do 6. srpna probíhá zásadní přestavba křižovatky Aviatická. Veškerá doprava na dálnici D7 je kvůli tomu svedena pouze do jednoho pruhu, což způsobuje zácpy.
„Zejména v ranních hodinách od 7:30 do 9:30 hod. a odpoledních špičkách od 15:00 až 17:30 hod. můžete nabrat zpoždění až 30 minut, a proto právě v těchto časových úsecích doporučujeme vyrazit na letiště ještě o něco dříve,“ radí řidičům Denisa Hejtmánková, mluvčí Letiště Václava Havla.
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Mluvčí doporučuje dovolenkářům využít spíše MHD, která není rekonstrukcí nijak ovlivněna. „Využijte ve špičkách spíše MHD, na navigaci se dívejte dostatečně dopředu a zhodnoťte si dojezd včas. O případných kolapsech určitě budeme informovat na sociálních sítích i webu letiště,“ dodává Hejtmánková.
Cesta na sever
Při cestě do Německa nebo Libereckého kraje letos zřejmě strávíte za volantem o poznání více času. Zásadní chybou je snaha projet přímo přes Liberec. Na tamním průtahu silnice I/35 odstartovala oprava mostů, která na čtyři a půl měsíce omezí směr k hranicím (opačný směr přijde na řadu za rok). Další komplikace čekají řidiče u Hodkovic nad Mohelkou, kde se rovněž pracuje na mostě a jezdí se pouze jedním pruhem. V Krkonoších pak probíhá řízení kyvadlovým semaforem u Jizery mezi Rokytnicí nad Jizerou a Jabloncem nad Jizerou.
Obrovskou kontroverzi na pomezí Libereckého a Ústeckého kraje vyvolala stavba obchvatu Svoru. Až do půlky října je neprůjezdná oblíbená trasa I/9 do Šluknovského výběžku (šestikilometrový úsek Svor – Nová Huť). Řidiči musí využívat gigantickou 34 kilometrů dlouhou objížďku přes Českou Kamenici a Chřibskou.
Stavební ruch se nevyhne ani dalším silnicím první třídy napříč celou republikou. Přinášíme seznam míst, kde vás s největší pravděpodobností čeká brzdění a popojíždění v kolonách.
Jihočeský kraj
Silnice I/4 (Prachaticko): Od července se chystají stavební úpravy na trase ze Solné Lhoty do Korkusovy Hutě.
Silnice I/20 (Strakonicko): V průběhu srpna začne rekonstrukce silnice mezi Blatnou a Pacelicemi.
Další úseky: Dočkáme se nových koberců na silnici I/24 přímo v obci Majdalena (Jindřichohradecko) a asfaltování včetně úprav křižovatky Kamenný Újezd potká tah I/3 mezi Planou a Štilcem.
Jihomoravský kraj
Zdržení hrozí v moravské metropoli.
Brno: Zkomplikovaný průjezd hlásí Bosonohy, které běžně pomáhají rozprostřít dopravu ze sousední D1.
Silnice I/54 a I/23: Kyvadlový provoz svedený do jednoho pruhu zažijí řidiči v Archlebově (do začátku září) a dočasně i ve Bzenci. Od července do konce léta se bude na semafory čekat také na I/23 mezi Rosicemi a Kývalkou.
Největší omezení vyvolává už běžící oprava křížení dálnice D1 a D2 v Brně.
Karlovarský kraj
Tah Plzeň – Karlovy Vary (I/20): Až do podzimu je nutné počítat se semafory řízenou kyvadlovou dopravou u Toužimi směrem na Třebouň (rozsah téměř 4 km).
Karlovy Vary (I/6): V samotném lázeňském městě je v plném proudu dlouhodobá (až do konce roku 2027) obnova Pražského mostu v režimu 1+1 pruh. Uzavřen je klíčový sjezd na Chomutov (I/13) a nájezd od Chebu.
Královéhradecký a Pardubický kraj
Hradecko a Rychnovsko: Řidiče přibrzdí tah I/33 v Černožicích. Objížďka po D11 čeká motoristy cestující mezi Smidary a Skřivany, kde probíhá půlroční stomilionová renovace opěrné zdi a mostu. Oprav dočká i I/11 u Čestic. Dálnice D11 projde opravou v úseku mezi 40. – 26. kilometrem.
Chrudimsko (I/17): Kyvadlová doprava zdrží dopravu u rekonstruovaného mostu v Hrochově Týnci (až do listopadu) a během letních prázdnin i při obnově povrchu vozovky mezi Heřmanovým Městcem a Chrudimí.
Moravskoslezský kraj
D1 u Ostravy: Jedna z nejkomplikovanějších situací panuje na zvlněném dálničním přivaděči v ostravské Rudné ulici (denní zátěž 40 000 aut). Až do konce října tu bude šestikilometrový úsek zúžen na jeden pruh s rychlostí staženou na 80 km/h (další etapa odstartuje příští rok).
Opavsko a Karvinsko: Přibližně do konce září se jezdí omezeně po 3,5 km dlouhém průtahu přes Kravaře (I/56). Nový povrch získají o prázdninách také dvě mimoúrovňové křižovatky na trase I/48 poblíž Českého Těšína.
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Olomoucký kraj, Vysočina a Zlínsko
Olomoucko: Červencový harmonogram ŘSD zahrnuje bezmála dvoukilometrové akce na spojnicích z Olomouce do Grygova a Šternberka (silnice I/46).
Vysočina: Trpělivost bude potřeba na obchvatu Moravských Budějovic (I/38), který je podle silničářů náročnou akcí s nutností nasadit kyvadlové řízení.
Zlín: Průjezd samotným krajským městem po frekventované trase I/49 zbrzdí až do půlky srpna dvě opravované lokality.