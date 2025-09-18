Velký den v Lánech. Poslední slova TGM prověří historici, pak se je dozví veřejnost

Autor: ,
  15:07
Před přečtením posledních slov československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka posoudí jejich pravost rychlá expertiza, popsali historička Dagmar Hájková a ředitel Národního archivu Milan Vojáček. Oba budou mít po otevření obálky několik minut na porovnání rukopisu Jana Masaryka, který údajně otcova slova zaznamenal.
Zapečetěná obálka se zřejmě posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, kterou...

Zapečetěná obálka se zřejmě posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, kterou uchovává Národní archiv | foto: Národní archiv

Tomáš Garrigue Masaryk
Jiří Křesťan z oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek ukazuje...
Jiří Křesťan z oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek ukazuje...
Jiří Křesťan z oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek ukazuje...
27 fotografií

Pokud by vznikly pochybnosti, archiváři na to upozorní před přečtením obsahu nahlas. Poté poputuje text do Národního archivu na podrobnou expertizu, která může trvat několik týdnů. Následně odborníci dokument i s kontextem zveřejní.

Obálku, kterou dostali archiváři před bezmála 20 lety, otevře v pátek 19. září prezident Petr Pavel na zámku v Lánech. Dokument předal Národnímu archivu 19. září 2005 tajemník prezidentova syna Jana Masaryka Antonín Sum s pokynem uchovat jej dvě desetiletí. Obálka podle Suma obsahuje Masarykova slova, která řekl krátce před smrtí svému synu Janovi.

Potomci Tomáše Garrigua Masaryka zaslali začátkem týdne dopis Kanceláři prezidenta republiky a příslušným historikům a archivářům, v němž žádají o prověření autenticity dopisu, který má být na přání prvního československého prezidenta odtajněn.

Poselství, nebo tajemství? V září prezident otevře obálku s posledními slovy TGM

Obálka i s obsahem se po otevření vrátí zpátky Národnímu archivu, kde experti dokument znovu prověří a oficiálně potvrdí jeho pravost. To může společně s restaurátorskými pracemi trvat zhruba měsíc, až poté má archiv v plánu text zveřejnit v celém kontextu.

Restaurátoři provedou testy týkající se stavu dokumentu, materiálu, na kterém je psán, náchylnosti k degradaci, případně s laboratorní analýzou. Zjišťovat budou také datum vzniku dokumentu, buď přímo uvedené, nebo odvozené z interních indicií. Dokument archiváři nezveřejní jen jako text nebo digitalizovaný snímek bez kontextu.

„Cílem je zabránit laickému nesprávnému výkladu, vytrhávání částí z kontextu a vzniku účelových interpretací, což by mohlo být neuctivé vůči rodině a T. G. Masarykovi,“ dodal.

První republika v barvě. TGM svlečený do půl těla i Jirásek se ženou

Obálka má velikost zhruba přeloženého listu A4 a je označena slovy „pečeť do roku 2025“. Sum ji archivu předal po dohodě s Masarykovými vnučkami Annou a Herbertou. Hájková dříve v rozhovoru s ČTK uvedla, že obálka může obsahovat krátké poselství, osobní vzkazy rodině, rady nebo kritické hodnocení společnosti. Existuje podle ní riziko, že text bude nečitelný či neúplný.

Dopis se slovy T. G. Masaryka vznikl podle historika Jiřího Křesťana mezi 3. a 11. zářím 1937, tedy několik dní poté, co Masaryk prodělal mozkovou mrtvici. Státník, který se zasloužil o vznik samostatné československé republiky, abdikoval ze zdravotních důvodů v prosinci 1935. Zemřel v Lánech 14. září 1937.

Co myslíte, že bude obsahem Masarykových posledních slov?

celkem hlasů: 86
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Nehody komplikují provoz na jižní Moravě, z Brna na Blansko stojí kolona

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce auta. Tu museli vyprostit...

18. září 2025  15:06,  aktualizováno  15:43

Lidé na pražských mostech čekají na průlet stíhaček, akce se ale opět posouvá

Stovky lidí čekají na pražských mostech na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován na 15. hodinu, z...

18. září 2025  8:42,  aktualizováno  15:37

Koalice SPOLU spouští závěrečnou část své kampaně Teď jde o Česko

Dva týdny před volbami do Sněmovny zahájí koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, ve čtvrtek večer v Praze ve Slovanském domě závěrečnou část kampaně nazvané Teď jde o Česko! Akce se...

18. září 2025  15:36

Babička s batolaty v kočárku spadla do rybníka, skočila pro ně družinářka

Velkou duchapřítomnost prokázala družinářka, která ve středu v Čáslavi u Kutné Hory skočila pro starší ženu a její dva dvouleté vnuky do rybníka. Seniorka i s dětmi spadla do vody a kočárek se navíc...

18. září 2025  15:28

To Moskva vás v roce 1956 rozdrtila, připomněl Orbánovi švédský premiér

Švédský premiér Ulf Kristersson vyzval svůj maďarský protějšek Viktora Orbána, aby nezatahoval Švédsko do své předvolební kampaně. Učinil tak v otevřeném dopise na síti X, ve kterém rovněž Orbánovi...

18. září 2025  15:21

Velký den v Lánech. Poslední slova TGM prověří historici, pak se je dozví veřejnost

Před přečtením posledních slov československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka posoudí jejich pravost rychlá expertiza, popsali historička Dagmar Hájková a ředitel Národního archivu Milan...

18. září 2025  15:07

Škola tvrdých chlapů. Kde se budoucí dozorci učí poutat i zahánět vzpouru

Premium

Spoutat vězně, zahnat vzpouru i odřezat oběšence. To vše se učí budoucí dozorci v simulované věznici ve Stráži pod Ralskem. Reportéři iDNES.cz dostali možnost si jejich výcvik ve zkrácené verzi...

18. září 2025

Čistíme území od okupantů. Zelenskyj hlásí úspěchy při protiútoku u Dobropillje

Ukrajinská armáda při protiofenzivě u města Dobropillja v Doněcké oblasti osvobodila sedm obcí a 160 kilometrů čtverečních území, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že vojáci...

18. září 2025  14:56

Násilník na bicyklu přepadával muže, surově je bil a kopal. Policie ukázala video

Sérii brutálních loupežných přepadení objasnili v minulých dnech kriminalisté z 1. oddělení v Brně. Pachatele, který v srpnu a v září okrádal muže různého věku a při tom je surově bil, dopadli a...

18. září 2025  14:47

Kratom může vyvolat epileptické záchvaty, varují lékaři

Neurologové Městské nemocnice Ostrava (MNO) varují před užíváním kratomu. Podle jejich poznatků z praxe by mohl mít vliv na vznik epileptických záchvatů. Protizáchvatová poradna nemocnice v posledním...

18. září 2025  14:45

Vláda se rozhodla poslat zdravotnický materiál přes Jordánsko do Pásma Gazy

Vláda schválila dar zdravotnického materiálu v hodnotě 1,37 milionu korun kvůli kritické humanitární situaci v Pásmu Gazy. Je primárně určený pro tamní jordánské polní nemocnice. Přepravu zajistí...

18. září 2025  14:39

Mrtvá žena, volejte policii. Uklízející odsouzence vyděsil nález na černé skládce

Černé skládky v Ústí nad Labem obvykle skrývají matrace, starý nábytek nebo vyhozené spotřebiče. Před pár dny ale jedna z nich vyděsila všechny, kdo se podíleli na jejím úklidu. Alternativně...

18. září 2025  14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.