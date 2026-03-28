Velké obchody by se o svátcích mohly otevřít. Návrh má i podporu Motoristů

Nyní zákon zakazuje prodejnám nad 200 metrů čtverečních prodávat na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít obchody otevřeno do 12 hodin.
„Jsem pro zrušení této, z mého pohledu nesmyslné regulace. Mělo by být na svobodném ekonomickém rozhodnuti obchodníka, jaká by měla být jeho otevírací doba. Navíc se v tom zákazník už vůbec nevyzná,“ uvedl pro iDNES.cz ministr pro sport prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný.
Zákon je zbytečný a škodlivý, říká Macinka
A omezovat obchody v tom, kdy mohou mít otevřeno, nechce ani šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. „Můj osobní názor je takový, že tento zákaz je zbytečný a dokonce škodlivý. Jednoduchá logika říká, ze neumožňovat lidem nakupovat v době, kdy na to mají čas, protože je svátek a nemusí do práce, je silně kontraproduktivní,“ říká Macinka.
„Obchodníkům by mělo byt umožněno, aby si o své otevírací době rozhodli sami. Stát by se do jejich podnikání neměl takto plést,“ je přesvědčen Macinka. Socialistickou regulaci označil za pozůstatek působení levicových politických stran, které z parlamentu zmizely, jako sociální demokracie a KSČM, nebo jejichž význam se momentálně velmi snížil, jako v případě lidovců. „Pokud by došlo na diskusi o zrušení tohoto zákazu, Motoristé by změnu určitě podpořili,“ potvrdil Macinka.
Otevírací doba v obchodech v době svátků
A diskutovat o tom bude vláda Andreje Babiše již v pondělí, kdy bude mít na stole návrh jedenácti poslanců ODS.
Dva tehdejší poslanci ODS Pavel Staněk a Jan Bureš chtěli prosadit otevření obchodů již v minulém volebním období, kdy byla jejich strana ve vládní koalici, ale Sněmovna už ho nestihla před volbami projednat. Nyní se pod návrh podepsalo jedenáct občanských demokratů. Bude ale záležet hlavně na tom, zda projednávání návrhu ve Sněmovně umožní vládní většina a jak o něm poslanci nynější koalice budou hlasovat.
Ve vládě dominantní hnutí ANO se k tomu staví neutrálně. „V oblasti maloobchodu se ministerstvo průmyslu a obchodu soustředí na jiné priority. Jedná se zejména o digitalizaci sektoru, to jest podporu hybridních a automatizovaných prodejen otevřených 24/7 (nepřetržitě všech sedm dnů v týdnu – pozn. red.). Tento koncept umožňuje nákup potřebného zboží 365 dní v roce, to znamená i o svátcích. Návrh na zrušení zmíněného zákona byl předložen některým resortům k připomínkám a i na základě těchto stanovisek jsme se rozhodli podpořit neutrální pozici. Jsme připraveni v diskusi o tomto návrhu pokračovat v Poslanecké sněmovně,“ uvedl za ANO vicepremiér Karel Havlíček.
V návrhu stanoviska pro vládu se také píše, že se má k návrhu na znovuotevření i velkých obchodů i o svátcích postavit neutrálně s tím, že cílem stanovení kritéria prodejní plochy o velikosti 200 m2 bylo především podpořit malé a střední podnikatele.
Omezení prosadil komunisté, ČSSD a lidovci
Omezení prodejní doby v roce v roce 2016 prosadili společně sociální demokraté, komunisti, lidovci i část poslanců bývalého hnutí Úsvit. Naopak poslanci ANO, ODS, TOP 09 i někteří nezařazení hlasovali proti.
Proti přijetí zákona hlasoval tehdy i nynější předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který tehdy vedl Úsvit přímé demokracie. Okamura ani šéf poslanců SPD Radim Fiala ani na opakovaně zaslaný dotaz neodpověděli, na telefonáty také nijak nereagovali. Lenka Čejková, mluvčí SPD a předsedy hnutí Tomia Okamury, napsala, že se jí bohužel nepodařilo získat postoj ani jednoho z obou klíčových politiků SPD.
„Málokdo si je schopen pamatovat pouze vybrané svátky, v každodenní realitě tak většina spotřebitelů opakovaně zjišťuje, zda si v daný den smí, nebo naopak nesmí nakoupit v provozovně maloobchodu,“ napsali poslanci opoziční ODS do zdůvodnění svého návrhu na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě.
Platná právní úprava zasahuje podle zdůvodnění návrhu, pod nímž jsou kromě Bureše i podpisy tří bývalých ministrů Jany Černochové, Martina Baxy a Petra Bendla, do práva na podnikání i do svobody podnikání. Pro podnikatele je to podle nich další omezení, které není nezbytné.
V připomínkovém řízení návrh podpořila i Hospodářská komora. Právní úprava je podle ní nepřehledná. „Spotřebitel se v praxi obtížně orientuje v tom, ve kterých státních svátcích jsou prodejny uzavřeny a ve kterých nikoli, přičemž právní úprava nereguluje všechny svátky jednotně a obsahuje řadu výjimek,“ uvedla komora.
I letos si také lidé už za pár dnů na Velký pátek, což je den, když si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista, nakoupí bez omezení, stejně tak v neděli, která je vrcholem křesťanských Velikonoc. V pondělí, kdy se podle lidové tradice chodí s pomlázkou, budou obchody nad 200 metrů zavřené. Zákaz se nevztahuje na menší prodejny, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích a nádražích či na obchody v nemocnicích.