Přežila i řádění inkvizice. Papírna ve Velkých Losinách funguje přes 400 let

„Je to jedna z mála papíren ve střední Evropě, která v podstatě kontinuálně od svého vzniku vyrábí papír. A nejen to. Vyrábíme ho stále stejným způsobem, stejnou technologií a z téměř stejných surovin. Takovou papírnu s historií 426 let ve střední Evropě nenajdete,“ popisuje Pavel Šoch, předseda představenstva společnosti Ruční papírna Velké Losiny.