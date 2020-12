Babiš: Brexit s dohodou je skvělá zpráva pro statisíce lidí a obchodníků

„Je ovšem potřeba zdůraznit, že dohodu, kterou dojednal Michel Barnier, teď musí velmi rychle prostudovat a odsouhlasit všechny členské státy. Pevně věřím, že se to podaří a dohoda začne platit 1. ledna 2021. My pro to uděláme všechno,“ uvedl Babiš.

Na sociálních sítích premiér poznamenal, že po několika letech je brexitový proces skoro dokončený. Pro EU a Spojené království je do historický okamžik, dodal.

Andrej Babiš @AndrejBabis Po několika letech je brexitový proces skoro dokončený. Diky @MichelBarnier za dohodu, se kterou UK souhlasí. Pro a je to historický okamžik. Brexit s dohodou je skvělá zpráva pro statisíce lidí a obchodníků! oblíbit odpovědět

Dohodu vítají také další čeští politici a také evropská komisařka Věra Jourová. „Díky dohodě budou mít občané a firmy tolik potřebnou jistotu a stabilitu. Britové rozhodli o odchodu z EU, což je pro nás všechny svým způsobem prohrou. Dohoda ale znamená snížení negativních dopadů a otevření budoucí spolupráce mezi EU a Británií,“ napsala na Twitteru.



Německá kancléřka Angela Merkelová označila dohodu za historickou, bude podle ní základem nových vztahů. Výsledek přivítal i irský premiér Micheál Martin či předseda italské vlády Giuseppe Conte. Španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že s Británií dál povede dialog o Gibraltaru.

Úřad britského premiéra Borise Johnsona ve čtvrtek oznámil, že se Evropská unie a Británie se dohodly na podobě budoucích vztahů po konci přechodného období po brexitu. „Podepsali jsme první dohodu o volném obchodu založenou na nulových tarifech a nulových kvótách, jaké kdy s EU bylo dosaženo,“ popsal Johnson s tím, že nyní má Británie moc nad svým osudem.

„Vše, co bylo Britům slíbeno během referenda v roce 2016 a v loňských parlamentních volbách, je touto dohodou splněno,“ řekl britský premiér. Dosažená dohoda s EU je podle něj dobrá pro celou Evropu. „EU bude spojencem Británie a za dveřmi bude mít prosperující zemi,“ uvedl.

Boris Johnson: Nebylo to lehké, ale je to dobrá dohoda: