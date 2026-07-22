Na ceremoniálu se představí také zástupce velitele brigádní generál Jan Štěpánek. V 11:30 nad Prahou cvičně přeletí stíhací letouny JAS-39 Gripen.
Vlček stojí v čele Velitelství pro operace od srpna 2023, předtím byl zástupcem velitele. Loni byl povýšen na generálporučíka. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Na generálmajora byl povýšen rovněž loni.
Velitelství pro operace bylo zřízeno v roce 2020. Odpovídá za plánování, nasazení, řízení a zabezpečení ozbrojených sil ČR v operacích.
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18. září 2025