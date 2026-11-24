Nejvyšší představitelé armády se na velitelských shromážděních scházejí pravidelně dvakrát ročně, na podzim a na jaře.
Podzimní setkání se soustředí především na plánování činnosti a stanovení priorit pro následující rok, únorové je věnováno zejména hodnocení uplynulého roku.
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Na posledním velitelském shromáždění letos v únoru se Zůna a tehdejší náčelník generálního štábu Karel Řehka věnovali především financování obrany, modernizaci armády a jejím personálním potřebám. Řehka varoval před snižováním obranných výdajů a upozornil, že armáda zaostává za požadovanými schopnostmi. Zůna tehdy zdůraznil, že bezpečnost země nelze posuzovat pouze podle podílu výdajů na obranu vůči hrubému domácímu produktu (HDP).
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2. listopadu 2026