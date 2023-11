ANALÝZA: Česko se má chystat na jadernou válku. Co armáda má a co jí chybí?

Generálporučík Karel Řehka na Velitelském shromáždění 2023.

Bezpečnost Hrozbou je i terorismus

„Bezpečnostní situace vyžaduje, abychom dosáhli bojeschopnosti. Musíme toho dosáhnout rychle, myslím to smrtelně vážně. Samotný nákup materiálu nic neřeší. Vedle výzbroje a materiálu jsou také důležité morálka a výcvik,“ řekl šéf armády Řehka. Ten zmínil současné hrozby v podobě terorismu, Ruska, ale také problémů na Blízkém východě.

Podle něj se armáda připravuje na černý scénář, a to je válka s protivníkem s jadernými zbraněmi. „Naše země se bude bránit jako součást NATO,“ dodal. Chystat se podle něj bude muset celý stát.

Primárním cílem do dalších let by měla být podle Řehky příprava armády na válku velkého rozsahu proti vyspělému protivníkovi. Také političtí představitelé mluvili o Ukrajině a poučení, které si Česko z konfliktu musí vzít.

Pokud se podíváme na hlavní body, které šéf armády zmínil, někde je armáda na dobré cestě a někde je znát dluh z minulých let.