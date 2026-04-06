O velikonočním víkendu zemřeli při nehodách tři lidé, loni byl pouze jeden mrtvý

O prodlouženém velikonočním víkendu letos zatím zemřeli při dopravních nehodách v Česku tři lidé, což je třikrát více než loni. Vyplývá to ze statistik na webu policie. O loňských Velikonocích zahynul jen jeden člověk. Počet obětí havárií byl tehdy podle záznamů policie rekordně nízký.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Velikonoční statistiky nehod policie vede od roku 2000. Loňské jedno úmrtí byl nejnižší počet obětí od začátku těchto záznamů. Naopak nejvyšší počet zemřelých zaznamenali policisté během Velikonoc v roce 2003, kdy zahynulo celkem 25 lidí.

Letošní velikonoční svátky tak patří k nejméně tragickým. V první sváteční den, v pátek, zahynul při dopravních nehodách jeden člověk a další dva v neděli. V sobotu se havárie obešly bez obětí na životech a ani dnes se zatím neobjevily zprávy o úmrtí při nehodách na silnicích.

V pátek večer zahynul senior u Bezdězu na Českolipsku, když se jeho osobní auto čelně střetlo s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala na silnici I/38. V neděli zemřel například řidič osobního auta, které se srazilo s vlakem na železničním přejezdu mezi Velešínem a Holkovem na Českokrumlovsku.

