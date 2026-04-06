O velikonočním víkendu zemřeli při nehodách tři lidé, loni byl pouze jeden mrtvý

Velikonoční statistiky nehod policie vede od roku 2000. Loňské jedno úmrtí byl nejnižší počet obětí od začátku těchto záznamů. Naopak nejvyšší počet zemřelých zaznamenali policisté během Velikonoc v roce 2003, kdy zahynulo celkem 25 lidí.
|
Smutný rekord Velikonoc. Na silnicích zemřelo nejvíce lidí od roku 2016
Letošní velikonoční svátky tak patří k nejméně tragickým. V první sváteční den, v pátek, zahynul při dopravních nehodách jeden člověk a další dva v neděli. V sobotu se havárie obešly bez obětí na životech a ani dnes se zatím neobjevily zprávy o úmrtí při nehodách na silnicích.
V pátek večer zahynul senior u Bezdězu na Českolipsku, když se jeho osobní auto čelně střetlo s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala na silnici I/38. V neděli zemřel například řidič osobního auta, které se srazilo s vlakem na železničním přejezdu mezi Velešínem a Holkovem na Českokrumlovsku.