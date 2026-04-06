Slavilo se Velikonoční pondělí. Tradice drží jen část lidí, někde ale koledníci překvapili

Autor: ,
  18:12
Další Velikonoční pondělí prožil jen zlomek Čechů podle lidových zvyků a tradicí symbolizujících končící zimu a nastávající jaro. Tradiční koledování s pomlázkou si lidé místy okořenili snahou o zábavné prvky.

Podle tradice mělo šlehání pomlázkou z mladých vrbových proutků a někde i polévání vodou „pomlazovat“. Věřilo se tomu, že mladá míza v proutcích či pramenitá voda předávají dotekem svou sílu.

Loni do hradeckých ulic vyrazilo dokonce jedenáct velikonočních zajíců, jenže prý někteří tentokrát zůstali marodit doma s myxomatózou. Nyní šli na kontrolu na veterinární kliniku. (6. dubna 2026)
Velikonoční pondělí v Telči. (6. dubna 2026)
Velikonoční pondělí v Horním Benešově na Opavsku. (6. dubna 2026)
Chlapci, kteří letos pojedou Jízdu králů ve Vlčnově, obcházejí na Velikonoční pondělí s pomlázkou obec a „omlazují“ děvčata. V jejich čele byl desetiletý letošní král Marek Dacík. (6. dubna 2026)
54 fotografií

Vyšlehání pomlázkou, které se někde říká také mrskačka, houdovačka, karabáč, žila nebo tatar, mělo ženám a dívkám zachovat krásu, zdraví a veselou náladu po celý další rok. Koledníci za to dostávali zdobená vajíčka, pentle na pomlázku, sladkosti, dospělí pak i alkohol.

(Ne)tradiční podoba koledy

Na Slezském Předměstí v Hradci Králové koledovalo pět bílých zajíců. Loni jich s touto partou vyrazilo dokonce jedenáct, jenže prý někteří tentokrát zůstali marodit doma s myxomatózou. Muži v žertovných převlecích s dlouhýma ušima skákali po ulici, v košíku si nesli čokoládové „bobky“, dostávali mrkev i tatarák, popíjeli pivo a slivovici. Objevili se i ve veterinární ordinaci. Před sebou měli celkem jedenáct zastávek po celém Hradci.

Ve Studnici na okraji Adršpašsko-teplických skal se netradiční - nedělní - koleda se drží přes padesát let. Původní německé obyvatele po válce postihl odsun a koncem šedesátých let tu zakoupila domy řada chalupářů. Dnes tu trvale žije jen asi třicet lidí, další jezdí na víkendy.

Výhodou nedělní koledy je, že chalupáři popijí alkohol a v pondělí za střízliva odjíždějí. Každoročně tu na obchůzku vyráží i parta kolem zahradníka Dalibora a řemeslníka Jacka, za doprovodu banja zazpívají vlastní novou písničku a recitují novou veršovanou koledu. Tentokrát žádali peníze, dámské „trofeje“ nebo do kanystrů naftu.

Pomlázku si uplete třetina Čechů

Lidé, kteří se na koledu nevydali, mohli v tento den navštívit některé památky. Speciální prohlídky si připravili například na Grabštejně a zámku Lemberk. Velikonoční program byl také v keltském skanzenu v Nasavrkách na Chrudimsku. To, jak lidé dříve vnímali Velikonoce a jaké zvyky dodržovali, mohou zájemci vidět ve skanzenu na Veselém Kopci.

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku se v pondělí uskutečnila velikonoční obchůzka krále letošní Jízdy králů Marka Dacíka spolu s družinou, tedy chlapci, takzvanými legrúty, narozenými v roce 2008. Obcházely také dívky stejného ročníku.

Podle nedávného průzkumu agentury Ipsos pro poskytovatele úvěrů Provident Financial asi 60 procent Čechů na Velikonoce barví vajíčka a peče mazanec nebo beránka, 53 procent se věnuje velikonoční výzdobě a polovina lidí tráví Velikonoce na návštěvě. Méně času věnují tradiční výrobě pomlázek. Tu si uplete 30 procent Čechů, před pěti lety to bylo 40 procent.

Školákům pondělím končí pětidenní velikonoční prázdniny, dospělým čtyřdenní prodloužený víkend. Očekává se zvýšený provoz na silnicích, na který po celé Velikonoce dohlíží policie.

