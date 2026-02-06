První prodloužený víkend je až v dubnu. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

Autor:
  14:15
Na první prodloužený víkend letošního roku si počkáme až do začátku dubna. Školáci budou mít volno už ve čtvrtek 2. dubna, ostatní až na Velký pátek 3. dubna, kdy je státní svátek. Velikonoce jsou také první ze svátků, kdy jsou zavřené obchody.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Kdy budou Velikonoce?

Na prodloužené velikonoční volno se lidé letos mohou těšit od pátku 3. dubna do pondělí 6. dubna, celkem tak budou mít čtyři dny pracovního klidu.

Kdy mají děti volno?

Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 2. dubna. Děti jdou do školy ve středu 1. a pak až v úterý 7. dubna.

Jak otevřou obchody?

Zákon regulující otvírací dobu obchodů se dotýká i Velikonoc. Na Velký pátek 3. dubna si lidé ještě nakoupí běžně, to samé se týká i soboty a neděle, kdy žádný zákon omezení prodejní doby nenařizuje.

Pozor je potřeba si dát na Velikonoční pondělí. To patří na seznam svátků, kdy musí obchody s prodejní plochou nad 200 m2 mít zavřeno. Vyrazit na nákupy tak můžete jen do menších prodejen. Výjimku mají obchody umístěné například na nádražích či letištích.

Pozor na silnicích

Pravidelnou akcí bývají i bezpečnostní opatření policie na silnicích. Každoročně hlídky kontrolují především alkohol u řidičů, varují také před „svátečními“ řidiči, kteří často do provozu nevyjíždějí.

Jak se určuje datum Velikonoc?

Velikonoce jsou pohyblivým svátkem. Připadají na první neděli po prvním jarním úplňku. Pokud úplněk vychází právě na neděli, slaví se Velikonoce až o týden později. Vycházet mohou na období od 22. března až do 25. dubna.

Kdy budou Velikonoce v dalších letech?

Termíny Velikonoc
RokDatum Velikonoc
20263.-6. dubna
202726.-29. března
202814.-17. dubna
202930. března – 1. dubna
203019.-22. dubna

Letošní Velikonoce budou o tři týdny dříve než loni. A příští rok budou dokonce už v březnu. Slavit se budou od pátku 26. března do pondělí 29. března.

A pokud si chcete naplánovat už i Velikonoce roku 2028, najdete je uprostřed dubna. Připadnou na období od pátku 14. dubna do pondělí 17. dubna.

Vstoupit do diskuse

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

První prodloužený víkend je až v dubnu. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Na první prodloužený víkend letošního roku si počkáme až do začátku dubna. Školáci budou mít volno už ve čtvrtek 2. dubna, ostatní až na Velký pátek 3. dubna, kdy je státní svátek. Velikonoce jsou...

6. února 2026  14:15

Nechceme čekat na další tragédii. Nebezpečný úsek u smíchovského nádraží dozná změn

Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Nepřehlednou lokalitu před smíchovským nádražím čekají úpravy. Například v lednu zde po vážném střetu s autobusem přišla žena o nohy, chodci přesto dál riskantně místem přecházejí mimo vyznačené...

6. února 2026  14:13

USA a Írán zahájily v Ománu jednání o jaderném programu

Na místo už dorazila delegace Spojených států, kterou zastupuje vyslanec...

V ománském Maskatu začalo druhé kolo rozhovorů mezi zástupci USA a Íránu, jejichž hlavním tématem má být íránský jaderný program. Podle ománského ministerstva zahraničí, které jednání...

6. února 2026  7:48,  aktualizováno  14:10

Zdeformovaná a rozdrcená. Korunu ukradenou z Louvru vrátí do původního stavu

Poškozená koruna císařovny Evženie po nedávné loupeži v pařížském muzeu Louvre....

Korunu císařovny Evženie (Eugénie) poškozenou při nedávné loupeži v pařížském muzeu Louvre bude možné zcela restaurovat do původního stavu. Pachatelé si z muzea v říjnu odnesli šperky v hodnotě asi...

6. února 2026  14:07

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stojí, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:14,  aktualizováno  6. 2. 14:02

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

6. února 2026

Udělejte si při sportu v hlavě diskotéku, láká trojka Poláková, Adamczyk a Cina

Premium
Ťupíci se složení (zleva): Jan Cina, Bára Poláková, Marek Adamczyk

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem natočilo pěvecko-herecké trio Ťupíci ve složení Bára Poláková, Marek Adamczyk a Jan Cina oficiální olympijský song Poď si 2.0, kterým posílají podporu a...

6. února 2026

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

6. února 2026  13:21

Proražená pneumatika a pěkná řádka piv. Jsem debil, kál se opilý řidič

Půjčil si auto své matky, posilnil se 10 pivy a vyrazil do ulic Prahy.

Auto jedoucí s proraženou přední pneumatikou zaujalo strážníky v Cholupicích. Při kontrole pak narazili na opilého třiatřicetiletého výtečníka, který se je zprvu snažil přesvědčit, že auto neřídil....

6. února 2026  13:18

V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU, Putina informují

Ruský generálporučík Vladimir Alexejev (14. června 2023)

Neznámý člověk ráno postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, uvedl ruský vyšetřovací výbor. Generálporučík je v nemocnici, podle zdrojů z ruských...

6. února 2026  9:10,  aktualizováno  13:12

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec...

6. února 2026  13:10

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.