Meteorologové vydali výstrahu kvůli vedru. Teploty budou vyšší, než se čekalo

Autor:
  11:04
Česko zasáhne vedro. Zítřejší teploty přesáhnou 30 stupňů Celsia a kvůli dlouhotrvajícímu suchu hrozí riziko požárů. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami a rizikem požárů platí zítra, na jižní Moravě i ve středu.
ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na jižní Moravě se budou zítřejší maximální teploty pohybovat nad 31 °C, nejčastěji do 32 °C, ojediněle až 33 °C. Na jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 °C také ve středu, varují meteorologové.

„Vzhledem k déletrvajícímu suchému a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, a to až do odvolání,“ uvádí v aktuální výstraze.

Mapa očekávaných nejvyšších odpoledních teplot v úterý 26. května 2026

Platnost výstrahy před vysokými teplotami v úterý 26. května 2026

Vysoké teploty jsou rizikové hlavně pro děti, seniory a chronicky nemocné. Pro lidský organismus je vedro vysokou zátěží, hrozí přehřátí a dehydratace.

Jak se chovat ve vedru

  • dodržovat pitný režim
  • zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami
  • omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách
  • nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech
  • kontrolovat seniory, jestli dost pijí

V úterý bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 27 až 32 stupňů, na horách bude kolem 23 °C.

Ve středu má přijít od severu citelné ochlazení, ale stále bude převážně slunečno. Na jihu a severovýchodě se místy, jinde jen výjimečně, vyskytnou přeháňky, s malou pravděpodobností i bouřky.

V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, v údolích ojediněle až na 8 °C.

Odpoledne opět teploměry ukážou 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na severu kolem 23 °C.

Ve čtvrtek čekejte opět jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě až polojasno. Nejnižší noční teploty budou mezi 10 až 6 stupni, v údolích ojediněle až 3 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 21 až 25 °C, na severovýchodě a místy severu kolem 19 °C. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.

V pátek bude jasno až polojasno, večer na západě až oblačno. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 °C, v údolích ojediněle až 3 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 26 až 30 °C, v severovýchodní polovině území kolem 24 °C. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí

Bude jasno až polojasno, postupně začne přibývat oblačnosti a místy se objeví přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou zpočátku mezi 13 až 8 °C, postupně mezi 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 30 °C.

