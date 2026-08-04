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Moravu čeká nejžhavější den v historii, meteorologové předpovídají rekord

Petra Škraňková
  7:10
Lidé se ochlazují za kropicím vozíkem, kterým Správa pražského hradu ochlazuje...

Lidé se ochlazují za kropicím vozíkem, kterým Správa pražského hradu ochlazuje nádvoří. (30. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Mapa s nočními teplotami v Česku v úterý 4. srpna ráno
Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia....
Na stanici Bystřice pod Hostýnem celou noc z pondělí na úterý teplota kolísala...
Mapa s předpovědí teplot pro úterý 4. srpna 2026
44 fotografií
Vlna veder v Česku ještě zesílí. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu očekávají, že dnes na Moravě naměří 40 stupňů Celsia. Včera padl nový teplotní rekord pro Moravu a Slezsko, ve Strážnici ukázaly měřicí přístroje 39,9 stupně Celsia. Ochlazení přijde ve druhé polovině týdne.

„S velkou pravděpodobností naměříme prvních 40 °C v historii měření v této oblasti,“ uvedli meteorologové na sociálních sítích. Předpověď vydali jejich kolegové z regionální pobočky v Brně.

„Předpověď pro Strážnici z modelu Aladin je nižší, než kolegové předpovídají. Numerické modely totiž v řadě případů nedokáží zachytit vývoj (nejen teplot) zcela dobře a na scénu tak přicházejí zkušenosti meteorologa,“ vysvětluje ČHMÚ.

Lidé se ochlazují za kropicím vozíkem, kterým Správa pražského hradu ochlazuje nádvoří. (30. července 2026)
Mapa s nočními teplotami v Česku v úterý 4. srpna ráno
Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia. (30. července 2026)
Na stanici Bystřice pod Hostýnem celou noc z pondělí na úterý teplota kolísala kolem těžko uvěřitelných 29 °C.
44 fotografií

V pondělí chyběla ke 40 °C jen jedna desetina, teplota ve Strážnici o dvě desetiny stupně Celsia překonala dosavadní rekord z 8. srpna 2013 z Brodu nad Dyjí.

Tropická noc na Moravě

Na rekordně teplý den navázala na řadě míst tropická noc. Minimální teploty se k páté hodině ranní pohybovaly nejčastěji kolem 20 °C.

„Našla se i místa, kde teploty klesly až k 14 stupňům, ale stejně tak i lokality, kde celou noc neklesly pod 25 °C. Například na stanici Bystřice pod Hostýnem celou noc teplota kolísala kolem těžko uvěřitelných 29 stupňů Celsia,“ uvádí ČHMÚ.

Mapa s nočními teplotami v Česku v úterý 4. srpna ráno

Měření teploty v noci na stanici Bystřice pod Hostýnem

Jaké bude počasí?

V úterý bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přeháňky nebo bouřky. Odpolední maxima dosáhnou 34 až 39 stupňů a kolem 30 bude na horách.

Ve středu bude stále horko, ale přibude přeháněk a bouřek, slibují meteorologové. Obloha opět jasná až polojasná, odpoledne a večer se přechodně udělá oblačno, v Čechách místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, i silnými se 40 milimetry srážek na metr čtvereční.

Teploty odpoledne vystoupají na 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 39 °C, kolem třiceti bude i v tisíci metrech na horách.

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Čtvrtek přinese v Čechách zmírnění teplot, na Moravě a ve Slezsku ale bude stále horko,“ uvádí Martin Laco z ČHMÚ. Zpočátku bude většinou polojasno, postupně oblačno až zataženo. Během dne se na většině území objeví přeháňky nebo občasný déšť, místy bouřky, i silné.

Teploty v noci klesnou k 23 až 18 stupňům, přes den vyšplhají k 28 až 33, na jihu a jihovýchodě Moravy kolem 35 °C.

Pátek bude bez tropických teplot a postupně i beze srážek. Zpočátku bude oblačno až zataženo a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Během dne budou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost se bude zmenšovat.

A noc by už neměla být tropická, teploty se udrží pod dvacítkou, jen na jihu Moravy dosáhnou ještě kolem 20 °C. Nejvyšší odpolední teploty se udrží mezi 23 až 28 °C.

Sobota přinese opět jasné až polojasné počasí, jen místy bude přechodně oblačno. Noční teploty se budou pohybovat mezi 16 až 11 stupni, přes den mezi 24 až 29 °C.

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Jak bude příští týden?

Teploty se na začátku příštího týdne opět budou pohybovat kolem třicítky, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Od neděle do úterý očekávají skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno. V neděli se ojediněle objeví přeháňky, v dalších dnech budou častější a ojediněle se vytvoří i bouřky.

Graf s předpovědí teplot pro Česko do středy 12. srpna 2026

Nejnižší noční teploty se budou držet mezi 18 až 13 stupni, v neděli místy spadnou až k 10 °C. Nejvyšší denní teploty budou šplhat k 26 až 31 stupňům, na jihu Moravy až ke 33 °C.

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