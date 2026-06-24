V České republice panuje dlouhodobé sucho. I přesto že se o víkendu Českem prohnaly bouřky, ale pršelo jen na pár místech.
Tento týden se Českou republikou prohání tropická vedra. Nejnižší denní teplota by se měla pohybovat kolem 29 stupňů a nejvíce by mělo být v neděli, kdy na několika místech v ČR je možné že teplota bude dosahovat 40 stupňů. Neděle by měla být vyvrcholením těchto extrémních teplot.
„Poprvé v historii ČHMÚ použili dnes kolegové na střednědobé službě v předpovědi 40 °C. Na neděli. V dalších dnech budeme informovat, co mohou tyto extrémní teploty způsobit a hlavně jak se na ně připravit. Následovat bude i vydávání výstrah,“ uvedl ČHMÚ.
V noci by se mohlo lehce ochladit, ovšem teplota jen těsně klesne pod 20 stupňů. Na pár místech v Česku by mohla teplota klesnout i na 14 stupňů.
Teplotní rekordy v Evropě
Už zhruba týden sužuje Evropu tropická vedro. V Paříži padl teplotní rekord, kdy tamní teplota dosáhla skoro 41 stupňů. Vlna veder vyzvedla teplotu nad 40 stupňů na více než 50 departmentech, zejména na jihu a západě Francie.
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Extrémní vedra zasáhla i Velkou Británii, kdy na jihu země v Charlwoodu naměřili 35,7 stupně. Překonal se tak dosavadní rekord z roku 1976. Vůbec nejvyšší teplotou, která byla registrována ve Velké Británii dosáhla 40,3 stupně.
Španělsko zaznamenalo v uplynulých dnech skoro 44 stupňů, což pro oblast Cantabria byl celoroční rekord.