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Teplotní výheň vrcholí. Meteorologové přišli s rekordní předpovědí pro Česko

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  21:53
Teplota vzduchu na území České republiky. (20. června 2026)

Teplota vzduchu na území České republiky. (20. června 2026) | foto: Český hydrometeorologický ústav

Evropa i v neděli čelila rozsáhlé a přetrvávající vlně veder, při níž teploty...
Cisterna Služeb města Jihlavy (SMJ) ochlazuje rozpálené dlažební kostky na...
Lidé se ochlazují ve fontáně Trocadéro před Eiffelovou věží. (23. června 2026)
Cestující na britské železnici míjejí informační tabuli s varováním před...
14 fotografií
Český hydrometeorologický úřad vydal poprvé v historii střednědobou předpověď na 40 stupňů Celsia na území republiky. Takové vysoké teploty by měly dosahovat v neděli přes den, což by mělo zároveň být vyvrcholením tropických veder v Česku. Teplotní rekordy se lámou všude po Evropě kvůli extrémním tropickým vedrům.

V České republice panuje dlouhodobé sucho. I přesto že se o víkendu Českem prohnaly bouřky, ale pršelo jen na pár místech.

Teplota vzduchu na území České republiky. (20. června 2026)
Evropa i v neděli čelila rozsáhlé a přetrvávající vlně veder, při níž teploty na mnoha místech vystoupaly k hranici 40 stupňů Celsia. Řada zemí kvůli počasí vydala celostátní varování před horkem, vedra ale narušují také dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra a sportovní akce.
Cisterna Služeb města Jihlavy (SMJ) ochlazuje rozpálené dlažební kostky na Masarykově náměstí. Jemná mlha z trysek ulevuje od tropického vedra, které v posledních dnech Vysočinu sužuje. (24. června 2026)
Lidé se ochlazují ve fontáně Trocadéro před Eiffelovou věží. (23. června 2026)
14 fotografií

Tento týden se Českou republikou prohání tropická vedra. Nejnižší denní teplota by se měla pohybovat kolem 29 stupňů a nejvíce by mělo být v neděli, kdy na několika místech v ČR je možné že teplota bude dosahovat 40 stupňů. Neděle by měla být vyvrcholením těchto extrémních teplot.

„Poprvé v historii ČHMÚ použili dnes kolegové na střednědobé službě v předpovědi 40 °C. Na neděli. V dalších dnech budeme informovat, co mohou tyto extrémní teploty způsobit a hlavně jak se na ně připravit. Následovat bude i vydávání výstrah,“ uvedl ČHMÚ.

V noci by se mohlo lehce ochladit, ovšem teplota jen těsně klesne pod 20 stupňů. Na pár místech v Česku by mohla teplota klesnout i na 14 stupňů.

Teplotní rekordy v Evropě

Už zhruba týden sužuje Evropu tropická vedro. V Paříži padl teplotní rekord, kdy tamní teplota dosáhla skoro 41 stupňů. Vlna veder vyzvedla teplotu nad 40 stupňů na více než 50 departmentech, zejména na jihu a západě Francie.

Západ Evropy se škvaří v pokračující výhni, vznikají nevídané teplotní rekordy

Extrémní vedra zasáhla i Velkou Británii, kdy na jihu země v Charlwoodu naměřili 35,7 stupně. Překonal se tak dosavadní rekord z roku 1976. Vůbec nejvyšší teplotou, která byla registrována ve Velké Británii dosáhla 40,3 stupně.

Španělsko zaznamenalo v uplynulých dnech skoro 44 stupňů, což pro oblast Cantabria byl celoroční rekord.

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