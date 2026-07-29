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Vedra a jejich vliv na zdraví. Lékař prozradil, kdo hlavně by si měl dávat pozor

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  17:43
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

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Vysoké teploty těchto dnů způsobují závažné choroby, kvůli nimž končí lidé v nemocnici nebo mohou i zemřít. Vedra představují velkou zátěž pro organismus, zejména pro srdce, cévy i plíce. V ohrožení jsou hlavně lidé s onemocněním plic, dýchacích cest, srdce či cév, napsal ve středu na webu přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) Vladimír Koblížek. V horkých dnech by podle něj neměli zapomínat na pravidelné užívání předepsané léčby.

„Venku panují tropické teploty a podle předpovědí nás čekají ještě teplejší dny. Vedra představují velkou zátěž pro organismus. Zvýšenou pozornost by tomu měli věnovat především senioři a lidé s onemocněním plic, dýchacích cest, srdce nebo cév,“ uvedl Koblížek.

I meteorologové jsou překvapení. V Česku bude opět 40 stupňů, podruhé během léta

Upozornil, že v současnosti jsou ve FN HK nejvíce zatížena oddělení interny, pneumologie a neurologie. „Nezapomínejte také na dostatečný pitný režim, omezte pobyt na přímém slunci a pokud můžete, vyhněte se fyzické námaze v nejteplejší části dne,“ uvedl Koblížek.

Meteorolog varuje: Vlna veder v srpnu nepoleví, úlevu nepřinesou ani noci

Česko zasáhla další vlna veder. Ve čtvrtek mají teploty překročit 35 stupňů Celsia, v pátek může být na některých místech i 40 stupňů.

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