Řehka chce do Senátu. Vedení STAN o něm rozhoduje jako o kandidátovi

Celostátní výbor opozičního hnutí hlasování o podpoře pro Řehku ukončí ve čtvrtek odpoledne.
„Karel Řehka o tuto podporu požádal včera, kdy vyhodnotil, že jako občanský kandidát by nestihl sebrat dost podpisů, protože byl dlouho vázán svou funkcí náčelníka generálního štábu,“ sdělil iDNES.cz zdroj z vedení STAN, který si nepřál být jmenován.
Ve funkci náčelníka generálního štábu skončil Karel Řehka 30. června a ve funkci ho nahradil Miroslav Hlaváč.
Řehka původně uvažoval, že by na podzim mohl zkusit štěstí ve vrcholné politice v senátních volbách jako nezávislý kandidát. iDNES.cz, který o tom informoval v červnu jako první, získal tuto informaci od více zdrojů z armády i z vysoké politiky.