Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vedení ministerstva životního prostředí se sejde se starosty Šumavy. Budou řešit jedy

Autor: ,
  16:01
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026) | foto: MŽP

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) přichází na jednání vlády....
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
27 fotografií
Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí na Šumavě kvůli kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda, informovala o tom mluvčí úřadu Jana Schillerová. Sanaci dotčené zeminy bude provádět armáda.

Schůzka by se měla uskutečnit v odpoledních hodinách, přesný čas ani místo Schillerová neuvedla. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ve středu na síti X sdělil, že armáda, která dostala na starost sanaci místa, zahájila jeho ženijní a chemický průzkum, na který nasadila 20 vojáků a speciální techniku. Ve stejný den policie na sociální síti informovala, že v souvislosti s lokalitou přijala trestní oznámení.

Armáda nastupuje na Šumavu. Začala příprava sanace toxických látek

V lokalitě se ve středu konala schůzka ke koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Zúčastnili se jí zástupci armády, správy národního parku Šumava, hasiči parku spolu se zástupci ministerstev obrany a životního prostředí. Areál nepřetržitě hlídá policie.

O tom, že sanaci v bývalém vojenském cvičišti bude provádět armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) se tam nachází zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Červený odhadl náklady na sanaci na 192 milionů korun.

Armáda nastupuje na Šumavu. Začala příprava sanace toxických látek

Ministr životního prostředí původně navrhoval, aby zakázku na sanaci získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Červený také opakovaně obvinil bývalé vedení resortu životního prostředí z toho, že o kontaminovaném území vědělo a nekonalo.

ČTK minulý pátek z veřejně dostupné bakalářské práce zjistila, že se v lokalitě na podzim 2020 propadl strop bunkru, v roce 2021 sanační firma Dekonta provedla průzkum a z bunkru se pak odvezlo 1,32 tuny chemických látek a obalů a téměř 3,5 tuny kontaminované zeminy. Jelikož nálezy ukázaly, že riziko hrozí na větším prostoru bývalého cvičiště, začal na jaře 2023 průzkum, který odhalil například podzemní jímky a odpady zahrnuté pod zemí. Následně se vykopalo i několik sond.

Trestní oznámení kvůli toxickému odpadu na Šumavě. Nález prověřuje kriminálka

Jedna sonda narazila na volně uložené chemické látky. Při jejich likvidaci v létě 2023 odvezla sanační firma z malé plochy 48,5 tuny kontaminované zeminy a 2,4 tuny obalů a dalších předmětů. Našlo se množství obalů od bojových chemických látek, skleněné ampule a lahvičky a několik silně zkorodovaných tlakových sudů. Nalezení bojových chemických látek ve vzorcích se nepotvrdilo.

8. září 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Na Rakovnicku hoří průmyslová hala, na místo míří chemická laboratoř

ilustrační snímek

Desítky hasičů v pátek odpoledne zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku, vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování...

18. září 2026  16:02,  aktualizováno  16:21

Sebevražda udušením? Mrtvou našli v autě, na manžela ukázal igelitový pytel

Premium
ilustrační snímek

„Doufám, že se pravdu dozvíme,“ prohlásil dnes u Krajského soudu v Pardubicích muž obžalovaný z vraždy své manželky. Podle spisu čin maskoval jako sebevraždu a nastrčil i dopis na rozloučenou. Jednu...

18. září 2026  16:09,  aktualizováno  16:11

Vedení ministerstva životního prostředí se sejde se starosty Šumavy. Budou řešit jedy

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí na Šumavě kvůli kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda, informovala o tom mluvčí úřadu...

18. září 2026  16:01

Obušky a petardy. Policie v Ceutě přesunula migranty z pláží do stanového centra

Policie v Ceutě přemisťuje migranty z pláže Benítez (18. září 2026)

Španělská policie dnes v Ceutě přemístila z tamních pláží do stanového střediska v přístavu zhruba 1700 migrantů. Ti na pobřeží žili poslední měsíc a půl v nevyhovujících hygienických podmínkách....

18. září 2026  13:39,  aktualizováno  15:52

Vývoz švýcarských hodinek roste čtvrtý měsíc v řadě, pomáhá hlavně Asie

Hodinář pracuje na strojku v závodě švýcarského výrobce hodinek Maurice de...

Vývoz švýcarských hodinek v srpnu meziročně vzrostl o 9,1 procenta a kladný vývoj pokračoval už čtvrtý měsíc v řadě. Růst podpořily především Čína, Japonsko a Singapur, zatímco vývoz do Spojených...

18. září 2026  15:52

Bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů

Václav Fischer v Show Jana Krause

Podnikatele v cestovním ruchu a bývalého senátora Václava Fischera v Německu obžalovali z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na hamburské státní zastupitelství o tom v pátek informoval...

18. září 2026  15:36

Štěpkovač se odpojil od auta a zůstal na kolejích, narazil do něj rychlík

U Kokšína na Klatovsku narazil rychlík do štěpkovače. Nikomu se nic nestalo....

Rychlík u Kokšína na Klatovsku v pátek odpoledne narazil do štěpkovače. Nehoda se obešla bez zranění. Podle policie se štěpkovač odpojil od auta a zůstal stát na kolejích. Následně do něj vlak...

18. září 2026  15:22

Matcha, energy drink z Lidlu nebo Pumpkin Spice ze Starbucks: Srovnali jsme kofein i ceny

ilustrační snímek

Podzimní únava nutí k hledání kofeinu. Co vás probere nejlépe? Srovnali jsme matchu, dýňové latte ze Starbucks i energy drinky z Lidlu a Kauflandu. Zjistěte, kde je kofeinu nejvíce a který nápoj vás...

18. září 2026  15:20

Na obranu jde maximum možného, odmítá Babiš kritiku z USA. Obvinil minulou vládu

Andrej Babiš si po schůzce s Petrem Pavlem pochvaloval obnovení vzájemných...

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker v pátek zkritizoval postoj České republiky k obranné politice. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci uvedl, že současná vláda na rozdíl od předchůdců o...

18. září 2026  14:14,  aktualizováno  15:11

Žák v Římě živě vysílal útok nožem na učitelku, zastavil ho spolužák

Vchod do školy Giovanniho Vergy v římské čtvrti Centocelle, kde žák napadl...

Ve škole v Římě v pátek 13letý žák napadl nožem učitelku, svůj čin se pokusil živě vysílat přes internet. Útok zastavil jeho spolužák a učitelka byla se zraněními převezena do nemocnice, v ohrožení...

18. září 2026  15:09

Píše o sexu, žije s exministryní. Kdo je muž, který ručí za vraha Vocáska

Premium
Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

Dvojnásobnému vrahovi a nejdéle vězněnému Čechovi Zdeňkovi Navrátilovi, dříve Vocáskovi, chce pomoct na svobodu Václav Budinský. Mimo mříže ho chce učit seberozvoji či používat chytrý mobilní...

18. září 2026  14:56

Požehnáním sošce patronky horníků odstartovala ražba dalšího úseku metra D

Páter František Čech z Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny...

Téměř na den přesně po třech měsících od zahájení výstavby dalšího úseku metra D od stanice Ryšánka na Nové Dvory začali zhotovitelé se samotnými ražbami. Ještě před tím požehnal páter sošce patronky...

18. září 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet