Původně měl do komunálních voleb v Praze vést kandidátku ANO Ondřej Prokop, který ale nedávno po článcích v médiích o nejasnostech kolem svých majetkových přiznání a pořizování bytů odstoupil z čela kandidátky i z místa předsedy pražské organizace. O pravděpodobném obsazení prvního místa na pražské kandidátce Hušbauerem média spekulovala již minulý týden.
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„Kandidátky a kandidáti hnutí ANO jsou schváleni,“ uvedl Havlíček bez dalších podrobností. Kandidátky ANO navrhují místní organizace a finálně je musí podle stanov schválit výbor strany. Lhůta pro přihlášení kandidátů stran do komunálních a senátních voleb, které se budou konat 9. a 10. října, skončí v úterý v 16:00.
Jednička pražské kandidátky ANO v současnosti působí jako místostarosta Prahy 4. Na celopražské úrovni nebo za Prahou až tak známý není. Lidé si spíš při vyslovení jména Hušbauer vybaví jeho bratra Josefa, záložníka reprezentace, Sparty nebo Slavie, který momentálně rozvíjí svou trenérskou kariéru na Kypru.
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„Vyrůstali jsme společně ve fotbalovém prostředí, ale když si dnes najdeme čas, tak ho nejraději trávíme společně na golfovém hřišti. Rodiče nás vždy vedli ke sportu a ten mě naučil pracovat vytrvale, být trpělivý a nezaleknout se počátečních nezdarů,“ říkal k tomu v minulosti současný politik.
„Praha nepotřebuje další roky debat o tom, co by se mělo udělat. Potřebuje tým lidí, kteří už mají za sebou konkrétní výsledky a umějí projekty dotahovat. A ten my máme. Bezpečnost začíná u čistých a udržovaných ulic, funkční dopravy, kvalitního veřejného prostoru a rychlého řešení problémů, které Pražany trápí každý den. Právě zkušenosti z městských částí chceme společně přenést na magistrát a vrátit Praze pořádek, předvídatelnost a lepší správu města,“ nastínil Hušbauer při oznámení své kandidatury na pražský magistrát.