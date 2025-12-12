Vedení armády chce seznam lidí pro případ mobilizace. Nová koalice to odmítá

S myšlenkou přišel náčelník generálního štábu Karel Řehka, ve středu při návštěvě Liberce ho v tom podpořil i prezident Petr Pavel.
„Nemáme dnes vůbec přehled o tom, kolik mladých lidí, v jakých věkových skupinách, s jakou odborností, případně ochotných sloužit, máme. A tím pádem pro případnou mobilizaci armáda nemá sebemenší podklad, s čím by vůbec mohla počítat,“ řekl novinářům Pavel.
Armáda už se nějaký druh odvodů kdysi pokoušela obnovit, ale narazilo to na obrovský odpor lidí. Teď máme ale válku na Ukrajině a ukazuje se, že se k této myšlence musíme vrátit.