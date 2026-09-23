Lékaři mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky. O výzkumu informovala mluvčí institutu Petra Králová.
Lepidlo má dvě složky – lepivý gel a biokeramický prášek. Smícháním vznikne hmota, která kosti slepí, ale zároveň je porézní. „Díky tomu je velice podobná skutečné kosti. Můžou jí tak procházet živiny či krev – a tedy i kmenové buňky, které se běžně vyskytují v těle pacienta, například v kostní dřeni. Ty naše lepidlo postupně obrostou a přemění na kost,“ uvedla vedoucí výzkumné skupiny pokročilých biomateriálů Lucy Vojtová.
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„Nevím o tom, že by existoval produkt, který by měl podobné vlastnosti jako naše lepidlo. Proto také v současnosti řešíme jeho patentování,“ doplnila Vojtová, která se výzkumu vstřebatelného kostního lepidla věnuje 20 let.
Při hledání optimálního složení se vědci inspirovali u mušlí. „Dokáží se nalepit na kameny i ve vlhkém prostředí. A my jsme potřebovali, aby se lepidlo například při kontaktu s krví nerozpouštělo nebo nevyplavilo,“ vysvětlila Lenka Michlovská, která projekt vede. Vědci proto zkoumali složení proteinů, které mušle vypouštějí, když se chtějí ke dnu přilepit. Na podobné bázi nyní pracuje i jejich lepidlo.
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Výhodou lepidla je i možnost aplikovat ho injekčně a rovnoměrně nanášet. Navíc se nabízí možnost lepit malé úlomky pod rentgenem, bez nutnosti příliš velkého operačního zásahu. Pomocí lepidla mohou lékaři přichytit i drobné úlomky, které při klasických operacích často odstraňují. Bývají totiž příliš malé na to, aby se daly sešroubovat.
Nyní pokračuje preklinické testování na ovčích modelech. Podílejí se na něm také odborníci z Fakultní nemocnice Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Českého vysokého učení technického v Praze. Poté bude možné přistoupit ke klinickým testům.
„Problém je, že testy stojí desítky i stovky milionů korun. Hledáme proto výrobce, který by měl o naše lepidlo zájem a pomohl testování zaplatit. Díky unikátnímu složení a širokým možnostem využití nabízí obrovský potenciál,“ dodala Vojtová.