„Hrozí nám likvidace.“ Vědci protestují proti novele, zasáhne jejich práci

„Akutně hrozí, že veřejné výzkumné instituce utrpí nekompetentními zásahy svých zřizovatelů, mohly by být snadno zpolitizovány a některé z nich zlikvidovány,“ upozorňuje petice Braňme českou vědu, kterou během půl měsíce podepsalo přes 1 800 signatářů.

Novela by měla posílit roli zřizovatelů, což jsou u velké části institucí ministerstva. Například resort zemědělství má výzkumných ústavů sedm. Nově by mělo být jednodušší dosadit ředitele, sloučit výzkumný ústav s jinou institucí nebo z něj třeba vyvést majetek. Vědci se obávají, že jejich pracoviště budou vystavena většímu tlaku na rušení.

Vědecká obec neprotestuje pouze proti obsahu novely, ale i rychlému procesu změny zákona. Vadí jí, že návrh neprošel klasickým připomínkovým řízením. Odborové svazy už své obavy zformulovaly do otevřeného dopisu, který jejich předáci odeslali ministryni resortu Heleně Langšádlové (TOP 09) a premiérovi Petru Fialovi (ODS).

Vědci: jde o přílepek

Proti chystané změně se vymezila široká koalice, kterou tvoří Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu, spolek Fórum Věda žije!, Vysokoškolský odborový svaz, iniciativa Hodina pravdy, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a Odborový svaz státních orgánů a organizací.

Návrh změny zákona by měla ministryně Langšádlová předložit ve Sněmovně v rámci druhého čtení konsolidačního balíčku jako pozměňující návrh. Podle vědců jde o přílepek zákona, kterým se obchází řádný proces. „Zcela zásadním způsobem nám vadí to, že se obchází řádná legislativní procedura,“ říká vědec a předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Jan Kober.

Kritický je i k nedostatku času, v němž by se měly závady návrhu zákona okomentovat a připomínkovat. „Což předpokládáme, že je účel. Není jistě náhoda, že se to vše děje během léta,“ podotýká Kober.

Ministryně Langšádlová odmítá, že by se jednalo o přílepek. „Novela bude součástí pozměňovacího návrhu k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Jedná se tedy o vůli vlády, a ne o přílepek. Vláda se k tomuto kroku zavázala i ve svém programovém prohlášení. Na neefektivitu z hlediska vynakládání veřejných prostředků v resortních veřejných výzkumných institucích ostatně upozorňuje i NERV (Národní ekonomická rada vlády, pozn. red.),“ oponuje ministryně.

NERV v minulosti poukázal například na přílišnou roztříštěnost ústavů nebo třeba na nízkou kvalitu a důležitost výsledků řady ústavů.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová

„Aby se novela mohla prodiskutovat, vyjednala jsem možnost předložení formou načtení pozměňovacího návrhu ke konsolidačnímu balíčku. Díky tomu bylo možné o ní vést podrobnou debatu se zřizovateli veřejných výzkumných institucí včetně Akademie věd,“ brání se Langšádlová.

Podle protestujících ale žádné jednání se zřizovateli nemůže nahradit standardní projednání návrhu, během kterého by například odborové svazy měly možnost k návrhu zaslat své připomínky. A na diskusi by byl odpovídající čas.

Místo ústavů soukromníci?

Ministerstva, pod která spadá zhruba dvacet institucí z celkových sedmi desítek pracovišť, chystané novinky částečně chválí. Oceňují, že novým nastavením pravomocí by resorty mohly přímo určovat výzkumný směr. To dosud není možné.

Nicméně proti šetření na úkor vědců a jejich poznání se podle dřívějšího zjištění MF DNES brání. Zmíněný resort zemědělství, jehož paleta ústavů je nejširší, si nechal k šetření zpracovat analýzu. Ostatní ministerstva odmítají, že by zrovna jejich vědecká instituce měla přestat fungovat. Právě toho se však vědci bojí.

„Reálně hrozí, že ústavy budou zrušeny a ministerstva budou stejné činnosti poptávat u soukromých firem nebo budou muset do státní služby přijímat nové úředníky na činnosti, které dosud vykonávaly resortní ústavy,“ upozorňují v petici.

Organizátoři petice podotýkají, že vybudovat výzkumné ústavy není maličkost. A věda má značný význam i pro českou ekonomiku. „Je to věc, která svým horizontem přesahuje mandát jedné vlády. Všechny potenciálně dotčené ústavy byly budovány celými generacemi vědců, byly do nich investovány značné veřejné prostředky. Bylo by nezodpovědné obětovat toto rodinné stříbro nepromyšleným, narychlo předsevzatým škrtům. Vznikly by tak nevratné škody a ztráty by byly ve svých důsledcích vyšší než zdánlivá úspora,“ apelují.