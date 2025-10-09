Vědci píší Babišovi a Pavlovi. Varují před tím, kdo povede resort životního prostředí

Přes 450 českých vědců a akademiků podepsalo otevřený dopis určený šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi a prezidentu Petru Pavlovi. Chtějí, aby ministerstvo životního prostředí v dalších letech vedla kompetentní osoba. Vědci v dopise žádné konkrétní jméno nezmiňují, o resort má ale zájem předseda Motoristů Petr Macinka.
Vědci a akademici v dopise , na který upozornil server iROZHLAS.cz, píší, že si ministerstvo v minulosti pod vedením hnutí ANO vedlo dobře. „Výrazně posílilo ochranu české přírody i národních parků, chystalo krajinu na sucho a do obcí i měst rozdělilo desítky miliard korun na užitečné projekty. Mnozí z nás s ministerstvem v té době měli tu čest spolupracovat,“ uvedli.

Nové vedení se podle signatářů podepíše na reputaci celé vlády. Strana, která úřad nově povede, by měla dodržovat program hnutí ANO, uvedli.

Vědci v dopise varují, že některé parlamentní strany mají na úkoly ministerstva životního prostředí opačné názory. „Coby vědci a vědkyně na vás osobně apelujeme, abyste při sestavování vlády nastavil jasné zadání, priority a mantinely, které zajistí pokračování úkolů, jež vy i vaši voliči chtějí posunout dopředu: tedy k ochraně české přírody, snižování skládkování nebo pomoci domácnostem při zavádění čistých a levných zdrojů,“ napsali.

Profesionální přístup potřebují podle vědců také reformy Green Deal, aby neohrozily příjem financí z Evropské unie.

Signatáři v otevřeném dopise přímo nezmiňují žádné jméno nebo konkrétní stranu. O křeslo ministra životního prostředí ale v minulosti projevil zájem předseda Motoristů Petr Macinka. V loňském rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že pokud bude resortu šéfovat, „poteče zelená krev“.

Ministerstvo životního prostředí označil Macinka za „zelenou žábu na prameni, která se utrhla z řetězu“. Podle něj se úřadu zmocnily neziskové organizace.

„Myslím, že aby mohl nastat nějaký posun k lepšímu, nějaká úleva pro činnost všech ostatních resortů i podniků, je třeba provést nemilosrdnou kontrarevoluci na ministerstvu životního prostředí, kde se mimo jiné zhmotňují i všechny emisní povolenky a další nástroje šikany společnosti. Odideologizovat ministerstvo životního prostředí by pro nás určitě bylo zajímavým projektem,“ řekl Macinka v rozhovoru.

O Macinkovi se nyní spekuluje jako o možném ministrovi životního prostředí v nově vznikající vládě ANO, Motoristů a SPD. Čestný předseda Motoristů a nově zvolený poslanec Filip Turek v pondělí uvedl, že by Macinka byl skvělým ministrem životního prostředí.

