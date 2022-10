KOMENTÁŘ: Co na sebe na večeři s arcibiskupem. Džíny? Tesilky?

Dostal jsem pozvání na večeři s novým pražským arcibiskupem Janem Graubnerem. Tedy ne sám, s pár dalšími novináři. A žádná nóbl recepce, jen neformálně – nejdřív si popovídat nad chlebíčky v knihovně arcibiskupství, pak večeře v nedaleké hospodě U Labutí. Zkrátka celoživotní Moravák a do té doby spokojený olomoucký arcibiskup byl před létem hnutím osudu a papežovy mysli – a tak trochu proti své vůli – vržen do hrdla Satanova, pardon, do té naší krásné matičky Prahy v roli katolického primase. A tak se tu chtěl seznámit s několika místními mediálními šíbry.

Naopak starý socan Zdeněk Škromach nabádal: „Za B, protokol je protokol!“ To jako fakt? Proletář v předklonu před katolickým klérem? Je tím definitivně zapomenuta encyklika Rerum novarum, v níž Lev XIII. nenechal na socialistech nit suchou?