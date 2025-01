Ve vyšších polohách na severu Čech je na silnicích rozbředlý sníh, hrozí závěje

V sobotu by mělo připadnout do pěti centimetrů sněhu, na horách v Libereckém kraji deset až 20 centimetrů. Vítr v nárazech bude dosahovat rychlosti až 55 kilometrů v hodině.

Teploty jsou ráno na severu Čech okolo nuly, na horách kolem minus pěti stupňů Celsia. Silnice jsou sjízdné s opatrností. Pro nákladní dopravu je od půlnoci ze čtvrtka na pátek preventivně uzavřená silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Silničáři předpokládají, že zákaz vjezdu na osmnáctikilometrový úsek pro auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů potrvá po celý dnešní den.

Policie na webu varuje, že 5,5 kilometru dlouhý úsek silnice ze Zlaté Olešnice do Vysokého nad Jizerou na Semilsku nelze projet bez sněhových řetězů.

Meteorologové očekávají, že přes den bude na severu Čech zataženo až oblačno s teplotami mezi minus třemi až jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus šesti až minus třemi stupni.

V Krkonoších a Orlických horách leží sníh

Na nesolených silnicích v Krkonoších a Orlických horách leží vrstva uježděného místy zledovatělého sněhu, v Krkonoších o síle do deseti centimetrů. Na rozbředlý sníh by si řidiči měli dát pozor na vedlejších cestách a také na některých silnicích první třídy na Trutnovsku, Hradecku a Jičínsku. Na horách hrozí sněhové jazyky, místy i závěje. Uvedli to v sobotu ráno silničáři a meteorologové.

V Královéhradeckém kraji bylo ráno oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky, teploty se pohybovaly od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, na horách od minus osmi do minus dvou stupňů.

Meteorologové předpovídají pro dnešní den v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky, které budou přechodně ubývat. Na horách očekávají sněhové přeháňky nebo sněžení celý den, a to i trvalejší.

Nejvyšší denní teploty budou minus dva až plus jeden stupeň Celsia, na horách minus šest až minus tři stupně. Vítr bude čerstvý západní až severozápadní o rychlosti v nárazech až 54 km/h, na horách ve vyšších polohách kolem 70 km/h.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI ⚠️Výstraha ČHMÚ

🌨❄️Od pátku 10. 1. až do neděle 12. 1. očekáváme v horských oblastech na severu a severovýchodě území i vydatnější sněžení. Nejvíce nového sněhu se předpokládá na návětří Jizerských hor, a to 35 až 50 cm, v ostatních horských oblastech od Krkonoš po Beskydy pak…

Na Vysočině jezdily v noci dvě desítky sypačů

Na Vysočině byly v noci na sobotu sněhové přeháňky. Zledovatělá vrstva sněhu je hlavně na nesolených silnicích Žďárska. Jinak jsou vozovky v kraji převážně holé a vymrzlé nebo mokré po chemickém ošetření. V Jihočeském kraji by měli být řidiči obezřetní především v horských oblastech nebo v lesních úsecích. V sobotu ráno o tom informovali dispečeři krajské správy a údržby v obou krajích. Potíže v dopravě podle nich v noci nebyly.

Na Vysočině jezdily v noci dvě desítky sypačů. Podle meteorologů mohou být sněhové přeháňky v tomto kraji i dopoledne a večer, teploty se budou držet pod nulou nebo mírně nad ní. Vítr může mít v nárazech rychlost i okolo 50 kilometrů v hodině.

V Jihočeském kraji dnes bude sněžit ojediněle, spíš na horách, kde se při čerstvém větru mohou tvořit také sněhové jazyky. Nejvyšší denní teploty budou podle Českého hydrometeorologického ústavu mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia, na horách bude mrznout.