Ve vládě se přeme čtyři roky, konflikty se ale nedostávají na veřejnost, řekl Rakušan

  10:47
Podle ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana jsou vztahy v koalici po středečním „grilování“ ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) na stále stejné úrovni. Řekl ale, že se občas objeví momenty, kdy je potřeba si některé věci vyříkat. Celé volební období podle něj ve vládě za zavřenými dveřmi probíhají nejrůznější konflikty.
Ministr vnitra Vít Rakušan na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost....

Ministr vnitra Vít Rakušan na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (18. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šéf STAN Vít Rakušan a europoslanec Jan Farský před jednáním stran o obraně
Jan Farský (STAN)
Vít Rakušan na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. (3. června 2025)
Šéf STAN Vít Rakušan a europoslanec Jan Farský před jednáním stran o obraně
Celé čtyři roky se podle něj dějí nejrůznější konflikty, které se většinou neřeší na veřejnosti. To považuje za kvalitu vztahů v koalici. V tomto případě byla podle něj situace jiná, existuje podle něj legitimní poptávka veřejnosti po informacích a vysvětlení toho, proč koordinátor pro objasnění bitcoinové kauzy David Uhlíř skončil, uvedl Rakušan.

Vedení STAN požaduje, aby Decroix v pátek na tiskové konferenci vysvětlila okolnosti odchodu Uhlíře, dodal Rakušan. Dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu považuje podle něj STAN za velmi nešťastné a politicky špatně pojaté, řekl. Vedení STAN po středečním jednání uvedlo, že žádá, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části auditu, celý materiál pak do konce srpna.

Starosty naštvala Decroix. Ve hře je konec jejího náměstka i odchod z vlády

„Vztahy v koalici jsou celé čtyři roky pracovní, celé čtyři roky probíhají nejrůznější konflikty, které většinou, a to považuji naopak za kvalitu vztahů v koalici, probíhají za zavřenými dveřmi, drtivá většina z nich se neřeší nikde na veřejnosti. Tady ta situace byla jiná, tady je legitimní poptávka veřejnosti po informacích a vysvětlení toho, proč koordinátor, s kterým sama paní ministryně přišla, skončil,“ řekl Rakušan. Vztahy v koalici jsou podle něj na stále stejné úrovni, dodal.

Výzva k rezignaci od poslankyně STAN

Poslankyně a členka předsednictva STAN Hana Naiclerová tento týden řekla České televizi, že ministryně by měla kvůli poslednímu vývoji bitcoinové kauzy odstoupit. Před středečním jednáním předsednictva STAN zaznívaly od členů hnutí i názory, že by byl možností odchod STAN z vlády.

Je to neomluvitelné. Poslankyně STAN vysvětluje, proč chce rezignaci Decroix

„Předsednictvo jako celek, jako orgán našeho hnutí, nepožadoval žádné takové věci. My necenzurujeme názory našich jednotlivých členek a členů a nikdy to dělat nebudeme,“ řekl Rakušan.

Za jednu z variant označoval například europoslanec Jan Farský odchod náměstka Karla Dvořáka (oba STAN) z ministerstva spravedlnosti. Na středečním jednání se tato otázka neřešila, uvedl dnes Rakušan. Starostové a nezávislí podle něj budou sledovat, jaké budou informace na páteční tiskové konferenci.

Kauza vypukla koncem května, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

