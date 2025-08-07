Celé čtyři roky se podle něj dějí nejrůznější konflikty, které se většinou neřeší na veřejnosti. To považuje za kvalitu vztahů v koalici. V tomto případě byla podle něj situace jiná, existuje podle něj legitimní poptávka veřejnosti po informacích a vysvětlení toho, proč koordinátor pro objasnění bitcoinové kauzy David Uhlíř skončil, uvedl Rakušan.
Vedení STAN požaduje, aby Decroix v pátek na tiskové konferenci vysvětlila okolnosti odchodu Uhlíře, dodal Rakušan. Dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu považuje podle něj STAN za velmi nešťastné a politicky špatně pojaté, řekl. Vedení STAN po středečním jednání uvedlo, že žádá, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části auditu, celý materiál pak do konce srpna.
„Vztahy v koalici jsou celé čtyři roky pracovní, celé čtyři roky probíhají nejrůznější konflikty, které většinou, a to považuji naopak za kvalitu vztahů v koalici, probíhají za zavřenými dveřmi, drtivá většina z nich se neřeší nikde na veřejnosti. Tady ta situace byla jiná, tady je legitimní poptávka veřejnosti po informacích a vysvětlení toho, proč koordinátor, s kterým sama paní ministryně přišla, skončil,“ řekl Rakušan. Vztahy v koalici jsou podle něj na stále stejné úrovni, dodal.
Výzva k rezignaci od poslankyně STAN
Poslankyně a členka předsednictva STAN Hana Naiclerová tento týden řekla České televizi, že ministryně by měla kvůli poslednímu vývoji bitcoinové kauzy odstoupit. Před středečním jednáním předsednictva STAN zaznívaly od členů hnutí i názory, že by byl možností odchod STAN z vlády.
„Předsednictvo jako celek, jako orgán našeho hnutí, nepožadoval žádné takové věci. My necenzurujeme názory našich jednotlivých členek a členů a nikdy to dělat nebudeme,“ řekl Rakušan.
Za jednu z variant označoval například europoslanec Jan Farský odchod náměstka Karla Dvořáka (oba STAN) z ministerstva spravedlnosti. Na středečním jednání se tato otázka neřešila, uvedl dnes Rakušan. Starostové a nezávislí podle něj budou sledovat, jaké budou informace na páteční tiskové konferenci.
Kauza vypukla koncem května, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).