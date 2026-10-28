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Španělská tragédie rezonuje i v Česku. Pátrá se po jednom člověku

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  16:52
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026) | foto: Reuters

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...
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Ve vlacích, které se srazily ve Španělsku, mohl být jeden člověk z Česka. Ministerstvo zahraničních věcí upřesnilo, že informace o něm dostalo od tří různých lidí.
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