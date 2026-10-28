Španělská tragédie rezonuje i v Česku. Pátrá se po jednom člověku
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...
Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají
Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí
Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...
Prezident Pavel vystoupí s projevem ke státnímu svátku, než předá vyznamenání
Prezident Petr Pavel u příležitosti státního svátku 28. října přednese ve Vladislavském sále na Pražském hradě projev. Poté předá státní vyznamenání. Loni prezident předal ocenění 48 osobnostem....
Apokalypsa, jako výbuch bomby. Svědci popisují srážku vlaků ve Španělsku
Svědci dopravní nehody dvou vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo popisují tragédii jako šokující apokalypsu, která jim nejde na rozum. Záchranářské služby na místě se stále...
Španělská tragédie dolehla i na Čechy. Pátrá se po informacích o třech lidech
Ve vlacích, které se dnes srazily ve Španělsku, se mohli nacházet tři čeští občané. Na ministerstvo zahraničí se obrátili jejich příbuzní a známí.
Mrtvých po srážce španělských rychlovlaků je už 68. Vagony popadaly z náspu
Srážka dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku si vyžádala 68 obětí. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní město Madrid s Andalusií. Ministr dopravy Óscar Puente uvedl, že nehodu...
Piety, letectvo. Pavel udělil nejvyšší hodnost. Studenti a herci hrozí stávkou
Prezident Petr Pavel u příležitosti 108. výročí od vzniku samostatného Československa na Pražském hradě jmenoval náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Jde o...
Pavel koordinoval s finským prezidentem jednotný evropský postoj k Putinovi
Prezident Petr Pavel ve středu telefonoval s finským prezidentem Stubbem. Na sociální síti X o tom informovala Kancelář prezidenta republiky (KPR). Mimo jiné prezidenti podle Hradu probrali hovor s...
Volby v Izraeli: vzestup Arabů vyšachovává velké bloky do patové situace
Po sečtení více než 85 procent hlasů v izraelských volbách vede blok premiéra Benjamina Netanjahua, většinu v parlamentu ale podle všeho mít nebude. Může získat 53 křesel, zatímco hlavní opoziční...
Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti
V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Otakar Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...
Sliby stranou. Kloudné řešení patu je Bibi prezidentem, říká izraelská diplomatka
Od našeho zpravodaje v Izraeli Sestavit funkční koalici v rozděleném Izraeli bude téměř nemožné, zemi přitom tlačí čas. „Islámská strana Ra’am je postavena mimo zákon ve většině arabských zemí v regionu,“ říká bývalá diplomatka...
Jedno z nejtragičtějších v Evropě za 30 let. S čím se rovná železniční neštěstí ve Španělsku
Při dnešní srážce dvou vysokorychlostních vlaků ve středním Španělsku zemřelo již 64 lidí, dalších 80 lidí utrpělo zranění. K podobným železničním neštěstím došlo za posledních 30 let několikrát.
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Mravokárce Werich, hysterie protestů a cizí šachovnice. Řečnili Klempíř, Zeman a Okamura
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) připomněl při oslavách 108. výročí vzniku Československa prvorepublikovou dvojici Jiřího Voskovce a Jana Wericha. „Dělali si srandu z těch, kteří jim vládli....
Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku
Studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Její vyhlášení oznámila ve středu na brněnském náměstí Svobody...