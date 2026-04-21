Zemřel bývalý sociálnědemokratický senátor Karel Korytář, bylo mu 76 let

Oznámila to v úterý Kancelář Senátu. Korytář byl ve Sněmovně místopředsedou jejího hospodářského výboru. Stejnou funkci zastával i v horní parlamentní komoře, kde také vedl komisi pro práci Kanceláře Senátu. Byl rovněž zastupitelem Uničova a Olomouckého kraje.
Korytář se narodil 9, října 1949, vystudoval Fakultu elektrotechnickou Vysokého učení technického v Brně. V letech 1974 až 1996 pracoval v Uničovských strojírnách, které se později přeměnily na akciovou společnost UNEX.
Senátoři „grilovali“ Macinku za postup v krizi. Není to fér, hájil kroky vlády
V roce 1996 se stal Korytář prvním senátorem za Olomoucko, když porazil mimo jiné občanského demokrata Vítězslava Vavrouška. Ten mu o šest let později porážku oplatil, aby Korytářovi v roce 2008 znovu podlehl. V roce 2014 třetího zvolení do Senátu Korytář nedocílil.
Mezi roky 2006 až 2008, tedy do znovuzvolení do horní parlamentní komory, byl Korytář poslancem. Uničovským zastupitelem byl v letech 2002 až 2018, zastupitelem Olomouckého kraje byl zvolen v roce 2004, později mandát neobhájil.