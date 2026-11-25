Platit to má i pro muže, pokud se ve vedení ocitnou v menšině. Návrh, který vychází z evropské směrnice, nyní posoudí Senát.
Pro zákon hlasovalo 66 ze 131 přítomných poslanců. S většinou poslanců hnutí ANO pro zákon hlasovali poslanci opozičního hnutí STAN, TOP 09, Pirátů a tři poslanci vládních Motoristů sobě. Jinak by návrh neprošel.
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„Je to první zákon, který byl prohlasován díky hlasům opozice,“ řekla místopředsedkyně hnutí STAN a šéfka poslaneckého klubu hnutí Michaela Šebelová.
Pro zákon nehlasoval žádný z poslanců ODS, KDU-ČSL ani z vládního hnutí SPD. Z hnutí ANO byl proti místopředseda Sněmovny Patrik Nacher.