Ví, že dceru jí už nic nevrátí, aby v sobě mohla vše uzavřít, říká, že stejně jako rodiče Kuciaka i ona potřebuje vědět, zda jejich děti zemřely kvůli Jánově novinářské práci. Soud už ale jednou obviněného z objednání vraždy, kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera a jeho „pomocnici“ Alenu Zsuzsovou osvobodil pro nedostatek přímých důkazů. Teď začal soud znovu, osm let od vraždy. Zlatica Kušnírová sleduje jeho průběh se znepokojením.
Doufala jsem, že jejich smrt přinese změnu, že se Slovensko posune k lepšímu. Že zemřeli za lepší Slovensko. Místo toho se vracíme zpátky.