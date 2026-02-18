Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Petra Škraňková
  10:36
Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset centimetrů sněhu. V pátek udeří největší mrazy, pocitová teplota se bude před den blížit -10 stupňům Celsia. Ale možná to bude poslední chladný den letošní zimy, uvedl ČHMÚ.
Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zimní Holešov. (únor 2026)
Zimní Holešov s místním zámkem a parkem. (únor 2026)
Zasněžené pohoří Sierra Nevada v Kalifornii. (3. dubna 2017)
Ve Skiareálu Kubova Huť díky novému sněhu znovu otevřeli sjezdovku Pod...
20 fotografií

Než se přes víkend výrazně oteplí a přijde příští týden první náznak jara, čeká Česko ještě několik chladných dní. A také nového sněhu, ukazují předpovědní mapy.

Do zítřejšího večera by mělo nejvíce sněhu napadnout na horách. V Krušných a Jizerských a také v Krkonoších to s vysokou pravděpodobností bude až kolem 5 centimetrů nového sněhu, trochu menší možnost je i na Šumavě a v Orlických horách.

„V intenzivnějších sněhových přeháňkách ale může zítra nasněžit i mimo hory, snad s výjimkou poloh pod 300 metrů,“ uvádí meteorologové na svém facebookovém účtu.

Předpověď nového sněhu od čtvrtečního do pátečního rána

Předpověď pocitové teploty na pátek 20. února

Zajímavá bude pak i situace ve čtvrtek a v noci na pátek, kdy jih našeho území ovlivní frontální rozhraní. „Právě na něm očekáváme srážky, které by mohly být sněhové i v nižších polohách. V oblasti jižní Moravy může v nižších polohách i pršet, v oblasti jižních Čech, jihu Vysočiny a možná i jihu Moravy by mohla napadnout i souvislejší sněhová pokrývka,“ předpovídá ČHMÚ.

A dodává, že situace to bude velmi zajímavá, ale zatím je hodně nejistá. Předpovědní grafy mají v prognózách velký rozptyl. S menší pravděpodobností by místy v jižních Čechách mohlo napadnout od čtvrtečního do pátečního rána až 10 centimetrů nového sněhu.

Pátek pak přinese poslední závěrečné ochlazení. V Čechách se nejvyšší odpolední teploty budou pohybovat mezi -4 stupni a nulou, ale na Moravě bude citelně chladněji. „Na Moravě a ve Slezsku očekáváme velmi nízkou pocitovou teplotu kvůli silnějšímu větru. Na některých místech zde může být v pátek odpoledne pocitově kolem -10 stupňů,“ varují meteorologové. Může to podle nich být poslední takto chladný den letošní zimy.

V noci na sobotu budou teploty nejnižší za celý únor, budou se pohybovat mezi -4 až -9 °C, v jihovýchodní polovině území mohou spadnout na -11 stupňů. V Čechách se začne během noci oteplovat.

V sobotu pak bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. Od západu občas sněžení nebo déšť se sněhem, místy zejména na Moravě i mrznoucí srážky, v Čechách postupně od západu srážky dešťové. Nejvyšší denní teploty se ale udrží nad nulou, mezi 1 až 6 °C, na Moravě bude ještě kolem nuly.

V neděli se zima své vlády vzdá. Obloha bude zatažená až oblačná, občas s deštěm. Na východě a severovýchodě území zpočátku i mrznoucí srážky a v polohách nad 1100 metrů sněžení.

Předpověď nejvyšších denních teplot na pondělí 23. února 2026

Nejnižší noční teploty 5 až 0, na Moravě místy až -2, nejvyšší denní pak 7 až 12 °C, na Moravě místy kolem 5 °C.

Od pondělí do středy by mělo oteplování pokračovat. Noční teploty se budou pohybovat mezi 7 až 3 stupni nad nulou, na Moravě spadnou až k jednomu stupni nad nulou. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 8 až 13 °C.

Obloha má být zatažená až oblačná, místy s deštěm nebo přeháňkami. Postupně se budou srážky objevovat jen ojediněle a přechodně bude i polojasno.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Macinka letí do Ameriky opět komerční linkou. S kým se potká, zatím neprozradil

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí Petr Macinka ve středu kolem poledne odletí do Spojených států. Ve čtvrtek se zde zúčastní v roli pozorovatele prvního zasedání Rady míru. Setká se také se zástupci americké...

18. února 2026  11:24

Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly

Inspektoři Státní veterinární správy objevili v Ivančicích na Brněnsku...

V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na Brněnsku. Slepice denně produkovaly osm stovek vajec, které majitel prodával jako domácí. Neevidovaný...

18. února 2026  11:21

Od začátku války vybrali Češi na pomoc Ukrajincům už přes 3,4 miliardy korun

Lidé v sobotu vytvořili na Staroměstském náměstí v Praze pomocí žlutých a...

České humanitární organizace v loňském roce pomohly 880 tisícům Ukrajinců. Za čtyři roky od začátku ruské invaze vybrali Češi na humanitární pomoc Ukrajině přes 3,4 miliardy korun. Zástupci...

18. února 2026,  aktualizováno  11:18

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

18. února 2026  11:18

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život.

18. února 2026  9:01,  aktualizováno  11:01

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

18. února 2026

Město koupí násobně dráž kulturák, který kdysi levně prodalo radní. Zatím zchátral

Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej...

Zastupitelé Žamberka na Orlickoústecku v úterý dvanácti hlasy ze čtrnácti přítomných schválili koupi někdejšího kulturního domu Panorama za 5,5 milionu korun. Budovu před 24 lety získala od města za...

18. února 2026  10:48

Svou známou polil benzinem a zapálil. Soud muži potvrdil výjimečný trest

Muž z Frýdku-Místku dostal za zapálení známé 24 let vězení

Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání...

18. února 2026  9:51,  aktualizováno  10:47

Dvě stě lidí připravil o 191 milionů. Soud podvodníkovi zmírnil osmiletý trest

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18....

Olomoucký vrchní soud ve středu snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes 200 lidí o zhruba 191...

18. února 2026  8:34,  aktualizováno  10:40

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

18. února 2026  10:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch mě na tělíčku neustále...

18. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:35

Mrznou vojáci i drony. Ukrajinskou obranu pomáhá držet v chodu sádlo

Ukrajinský voják prochází kolem vozidla Humvee, které je opatřené...

Před časem operovala Aliho jednotka v mrazivých teplotách se stíhacím dronem, když náhle zamrzla kamera. Zmařilo to jejich misi odhalit a zneškodnit přicházející ruský útok. Teploty na...

18. února 2026  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.