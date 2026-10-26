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Migrace i rozšíření EU. V Praze poprvé společně zasedne česká a maďarská vláda

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  11:38
Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026)

Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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První česko-maďarské mezivládní konzultace se uskuteční tento čtvrtek v Praze. Premiér Andrej Babiš (ANO) při nich bude jednat se svým protějškem Péterem Magyarem, bilaterální schůzky chystají i jednotliví ministři. Jednání se zaměří na aktuální evropská a mezinárodní témata. Jde hlavně o konkurenceschopnost EU, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření EU.

Česká vláda pořádá společná jednání také se slovenským, polským a izraelským kabinetem. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu rovněž v Kyjevě a později i v Praze jednala vláda Petra Fialy (ODS) s ukrajinskými ministry. Fialova vláda kvůli rozdílným názorům v oblasti zahraniční politiky konzultace se Slovenskem přerušila, Babišův kabinet je obnovil a další společné zasedání se bude konat v listopadu na Slovensku.

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Program prvního společného zasedání české a maďarské vlády začne uvítací ceremonií v zahradě Kramářovy vily půl hodiny před polednem, následovat budou separátní schůzky premiérů a ministrů. Ve 12:30 je na programu pracovní oběd. Závěrečná tisková konference by se měla uskutečnit ve 14:25 ve Strakově akademii.

Jednání se zaměří na aktuální evropská a mezinárodní témata. „Zejména na konkurenceschopnost EU, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření EU. Tématem mezivládních konzultací bude také regionální a bilaterální spolupráce v oblasti ekonomiky, dopravy, obranného průmyslu, digitalizace, vědy, výzkumu, inovací a zdravotnictví,“ informoval úřad vlády.

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